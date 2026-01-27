Surpriza vine în acest sezon din campionate mai puțin vizibile. Nu mai puțin de opt echipe europene sunt neînvinse, iar trei provin din țări considerate „obscure” pe harta fotbalului.



Porto, Fenerbahce, Slavia Praga și Benfica n-au pierdut niciun meci



Cea mai cunoscută formație din listă este Porto. „Dragonii” domină autoritar campionatul Portugaliei, cu 18 victorii și un singur egal în 19 etape. Cu 55 de puncte, Porto are un avans de șapte puncte față de Sporting, ocupanta locului secund. Tot în Portugalia, Benfica rămâne fără eșec, având 13 victorii și șase remize, care o mențin pe locul trei.



Fenerbahce, următoarea adversară a FCSB-ului în Europa League, este și ea neînvinsă în Turcia. Cu 12 victorii și șapte egaluri, formația din Istanbul a strâns 43 de puncte, însă ocupă doar locul secund, la trei puncte în spatele rivalei Galatasaray.



În Cehia, Slavia Praga confirmă forma excelentă. Cu 13 victorii și șase remize, liderul campionatului are un avans confortabil de șapte puncte față de Sparta Praga.



Macedonia, San Marino și Insulele Feroe dau cele mai tari povești



Adevăratele povești vin însă din ligile mici. În Macedonia de Nord, FK Vardar conduce clasamentul fără eșec, cu 13 victorii și trei egaluri.



San Marino ne oferă, de asemenea, două exemple. Este vorba despre liderul Tre Fiori și La Fiorita, ocupanta locului #4, ambele fără înfrângere după 16 etape.



Cea mai spectaculoasă performanță aparține însă lui KI Klaksvik. Campioana din Insulele Feroe a avut un sezon perfect, cu 23 de victorii și patru egaluri, câștigând titlul și Cupa fără să piardă vreun meci.

