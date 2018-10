Contra a explicat TOATE deciziile pentru lotul cu Lituania si Serbia! Ruptura cu un jucator: "Data trecuta n-a venit el, acum nu l-am convocat eu!"

Selectionerul nationalei, Cosmin Contra, a vorbit despre situatia lotului cu o saptamana inainte de partida cu Lituania din UEFA Nations League, meci transmis in direct la Pro TV.

Cosmin Contra a ales sa faca mai multe schimbari la nivelul lotului echipei nationale si el si-a explicat deciziile dupa anuntarea echipei. Selectionerul Romaniei a dezvaluit si motivul pentru care Claudiu Keseru nu joaca in partida lui Ludogorets din Europa League, dar si situatia lui Cosmin Moti, neconvocat pentru aceasta dubla.

”Da, el (Budescu) are o problema medicala. Trebuie sa-l vada si medicul nationale. Are o mica entorsa la ligamentele interne. L-au vazut si medicii lor. Doctorii de acolo i-au facut niste teste, dar medicii din Romania cand au primit rezultatele au zis ca va sta mai mult. Va veni la echipa nationala si medicul nostru se va ocupa de el. Apoi vom lua o decizie. Cineva nu a pus diagnosticul bun in cazul sau.

Am vorbit cu Keseru. Ei au inceput foarte devreme pregatirile in mai, cu primul tur preliminar in Champions League. Claudiu a jucat foarte mult, dintre atacanti a jucat cel mai mult. Am discutat cu el si simtea ca are nevoie de o pauza. Nu stiu cum a pregatit anternorul acest meci, dar probabil ca l-a simtit usor obosit. Medical este ok.

Nu l-am chemat (pe Cosmin Moti). Data trecuta aveam mare nevoie de el, a invocat niste probleme personale. L-am inteles, dar acum a fost decizia mea sa nu mai vina la echipa nationala. L-am urmarit atent pe Tamas, pe el l-am ales. Este un jucator cu experienta de care avem mare nevoie acum. A jucat foarte multe meciuri cu incarcatura in ultima vreme si cred ca este o solutie mai buna. Nu ma deranjeaza ca atitudine ce a facut Moti. La echipa nationala trebuie sa vina jucatorii care vor sa fie la echipa nationala! in anumite momente lasam anumite probleme si dam totul pentru echipa nationala. Aici trebuie sa vrei sa vii si sa o faci cu inima deschisa.

Sotia lui Valerica Gaman e insarcinata si mi-a zis ca nu o poate lasa singura in Arabia si ca nu poate sa vina la echipa nationala. Am inteles pentru ca e o tara necunoscuta, asta e. La Bicfalvi este o decizie tehnica pentru aceste doua meciuri" a spus Cosmin Contra, conform Telekom Sport.

Lotul Romaniei pentru meciurile cu Lituania si Serbia din Nations League

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0)

Fundasi: Romario Benzar (FCSB, 13/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 4/1), Cristian Sapunaru (Kayserispor, 29/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Gabriel Tamas (Hapoel Haifa, 65/3), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 2/0), Nicusor Bancu (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 12/1), Tudor Baluta (FC Viitorul, 1/0), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2), Alexandru Mitrita (U Craiova 1948 Club Sportiv, 5/0), Florin Tanase (FCSB, 3/0)

Atacanti: Claudiu Keseru (Ludogoret, 25/6), George Tucudean (CFR Cluj, 6/2), Denis Dragus (FC Viitorul, 1/0)