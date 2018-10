CFR CLUJ - CRAIOVA 0-0 | Camora intra in ultimele luni de contract! "Sa vina cine vrea si sa plece cine vrea"

CFR - CRAIOVA 0-0, iar oaspetii au ratat victoria dupa un penalty ratat de Alexandru Mitrita.

Etapa perfecta pentru FCSB. Baietii lui Dica profita de egalul dintre CFR si Craiova si se instaleaza tot mai confortabil in fruntea primei ligi.

La Cluj, Mitrita a ratat un penalty in ultimul sfert de ora al partidei. Camora a atins mingea cu mana in careu si a comis penalty.

Capitanul de la CFR recunoaste ca a fost penalty si spune ca rezultatul inregistrat pe tabela este cel echitabil.

"Din pacate am facut penalty. Am vazut faza si a fost penalty. Din fericire a ratat si rezultatul este unul echitabil", a declarat Camora la Digi Sport.

Capitanul Camora intra in iarna in ultimele 6 luni de contract si poate semna cu orice echipa. Portughezul spune ca inca nu are o oferta de la CFR, dar daca este dorit in contiuare in Gruia, este dispus sa mai evolueze la CFR.

"Eu sunt in ultimul an de contract. Inca nu am nicio oferta din partea clubului. Daca clubul are nevoie de mine, o sa raman la club. Daca simt ca nu mai au nevoie de mine pot pleca", a spus Camora.

Intrebat despre ultimele evenimente de la CFR, unde se zvoneste ca Iuliu Muresan a fost tras pe linie moarta, Camora a declarat ca nu doreste sa mai comenteze cele intamplate in conducere.

"Nu mai comentez cele intamplate in conducere. Sa vina cine vrea si sa plece cine vrea. Eu vreau sa ajut si sa luam impreuna titlul", a incheiat Camora.

In urma acestui rezultat, CFR urca pe locul 3 in campionat, la 4 puncte de liderul FCSB si la egalitate cu Astra si Gaz Metan.