I-a prelungit contractul lui Gnohere! Anuntul de ULTIMA ORA al lui Becali: Cat mai sta "Bizonul" la FCSB

Gnohere si-a prelungit contractul cu FCSB.

Harlem Gnohere s-a ales cu o marire de salariu si cu o prelungire de contract.

"Lui 'Bizonul' i-am marit salariul azi de la 15.000 si 20.000 si i-am prelungit contractul pe inca un an, mai are trei. Pretul pentru el e 7 milioane. Vom discuta in iarna despre Bizonul", a spus Gigi Becali la DigiSport.

Harlem Gnohere a ajuns la FCSB anul trecut, el jucand inainte la Dinamo.

In 2017/2018, "Bizonul" a fost golgheter in Liga 1, marcand 15 goluri.