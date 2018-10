ULTIMA ORA! Decizia luata de Cosmin Contra si Mirel Radoi! Ultimul jucator convocat vine de la tineret - nu poate juca in prima partida

Cosmin Contra si Mirel Radoi au decis ca Ionut Nedelcearu va fi convocat la nationala mare.

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00. Nationala de tineret: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat in aceasta seara ca Ionut Nedelcearu este ultimul nume de pe lista preliminara a stranierilor convocati pentru partidele cu Lituania si Serbia, partide transmise in direct de Pro TV. Decizia a fost luata de Cosmin Contra si selectionerul echipei nationale de tineret, Mirel Radoi.

Nedelcearu nu va putea sa joace insa in prima partida, cu Lituania, dupa cartonasul rosu primit in partida nationalei de tineret contra Portugaliei. El mai are o etapa de ispasit si nu ar fi putut evolua nici in partida nationalei de tineret cu Tara Galilor, meci transmis pe 12 octombrie in direct de Pro X.

Lotul va fi definitivat la finalul acestei saptamani. Iata lista convocarilor preliminare:

Portari: Ciprian Tatarusanu (FC Nantes, 53/0), Costel Pantilimon (Nottingham Forest, 27/0), Florin Nita (Sparta Praga, 2/0), Silviu Lung (Kayserispor, 3/0)

Fundasi: Cristian Sapunaru (Kayserispor, 29/0), Alin Tosca (PAOK Salonic, 13/0), Gabriel Tamas (Hapoel Haifa, 65/3), Ionut Nedelcearu (FC Ufa, 2/0)

Mijlocasi: Razvan Marin (Standard Liege, 12/1), Adrian Stoian (Crotone, 2/0), Paul Anton (Krylia Sovetov, 5/0), Alexandru Chipciu (Sparta Praga, 37/4), Dorin Rotariu (AZ Alkmaar, 7/1), Nicolae Stanciu (Sparta Praga, 24/9), Constantin Budescu (Al-Shabab, 12/5), Alexandru Maxim (Mainz, 30/2)

Atacant: Claudiu Keseru (Ludogoret, 25/6)