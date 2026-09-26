Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse are România să câștige grupa de Nations League după 1-2 cu Suedia

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man.

Ce șanse are, de fapt, România să câștige grupa de Nations League după 1-2 cu Suedia

Dacă Gică Hagi anunțat la începutul campaniei că dorește să se impună în fiecare partidă, debutul a pornit cu stângul. „Tricolorii” au cedat în deplasare, la Solna, cu Suedia.

În ciuda acestui fapt, echipa națională are în continuare șanse să termine pe prima poziție în grupa de Nations League, având în vedere că au mai rămas cinci meciuri de disputat.

Experții de la Football Meets Data au făcut toate calculele după rezultatele partidelor de vineri. În urma eșecului de la Solna, România mai are doar 10,2% șanse să încheie pe prima treaptă a ierarhiei, pe când Suedia a devenit favorită.

Specialiștii anticipează că naționala pregătită de Gică Hagi va acumula 6,6 puncte. Pentru locul 2 în grupă, România are un procent de 22,8%, pe când poziția a 3-a, respectiv a 4-a, sunt văzute cu 27% și 39,9%.

Locul 1 din grupă va promova în Liga A din Liga Națiunilor și are șanse mari de calificare la EURO 2028. Poziția secundă asigură barajul de promovare în Liga 1, în timp ce locul 3 rămâne în Liga B. Locul 4, cel de care suporterii se tem, va juca un baraj de retrogradare cu o formație din Liga C.