Neașteptat! Fundașul va fi rezervă de portar după ce s-a încercat boicotarea meciului din Nations League

Meciul a fost în pericol să nu se joace, după ce, în contextul situației tensionate între Israel și Palestina, irlandezii au refuzat să joace.

În cele din urmă, partida de la Debrecen se va juca, iar singurul jucător care refuză să ia parte oficial la joc este Gavin Bazunu, portarul celor de la Bolton.

Bazunu este rezerva portarului titular Caoimhin Kelleher. Având în vedere că unul dintre cei portari refuză să se prezinte la meci, naționala Irlandei este nevoită să improvizeze. Regulamentul competiției impune ca pe banca de rezerve să se afle doi portari, astfel că irlandezii îl vor trece pe fundașul Jimmy Dunne ca rezervă de portar.

Ce a spus Gavin Bazunu despre refuzul de a juca împotriva Israelului

”Reprezentarea țării mele înseamnă totul pentru mine. Am cel mai mare respect pentru fiecare dintre coechipierii mei, pentru antrenor, pentru staff-ul său și pentru poporul irlandez.

Totuși, a fost o decizie pe care nu am luat-o ușor. Sunt un om cu o credință puternică și încerc tot posibilul să fiu o persoană de caracter și cu principii, prin urmare, consider că ar fi greșit să particip la următoarele meciuri împotriva Israelului.

Decizia mea se bazează exclusiv pe convingerea că uciderea unor oameni nevinovați este greșită. Este important de menționat că poziția mea nu este în opoziție față de poporul israelian sau comunitatea evreiască, ci împotriva atrocităților din regiune. Sunt puține momente în viață când ai șansa să aperi ceva mai măreț și cred cu tărie că acesta este unul dintre ele”, a spus Bazunu.