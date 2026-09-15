Trei jucători din Superliga României, fundașul Daniel Dumbravanu (FC Voluntari) și mijlocașii Vadim Rață (FC Argeș) și Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani), au fost convocați de selecționerul Lilian Popescu la naționala Moldovei pentru meciurile din Liga Națiunilor, a anunțat, luni, Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) pe site-ul său oficial.

În lot se regăsesc și jucători care au evoluat în România, precum Serafim Cojocari (ex-Unirea Slobozia) sau Virgiliu Postolachi (ex-UTA, CFR Cluj, Universitatea Cluj).

Moldova va juca pe 26 septembrie cu Slovacia (la Presov), pe 29 septembrie cu Feroe (Chișinău), pe 2 octombrie cu Kazahstan (Astana) și pe 6 octombrie din nou cu Slovacia (la Chișinău), în Grupa C3 a Ligii Națiunilor.

Lotul de 25 de jucători convocat de selecționerul Lilian Popescu

Portari: Dumitru Celeadnic (Kîzîljar/Kazahstan, 13 meciuri/0 goluri), Andrei Cojuhar (Asia Talas/Kârgâzstan, 6/0), Emil Tîmbur (Sheriff Tiraspol, 4/0);

Fundași: Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht/Belgia, 62/0), Ioan-Călin Revenco (Petrocub, 30/1), Vladislav Baboglo (Karpatî Lviv/Ucraina, 28/3), Daniel Dumbravanu (FC Voluntari/România, 12/0), Mihail Gherasimencov (Vancouver Whitecaps FC/Canada, 7/0), Mihail Ștefan (Dinamo Samarkand/Uzbekistan, 6/0), Iurie Iovu (Dundee United/Scoția, 4/0), Cătălin Cucoș (Petrocub, 3/0);

Mijlocași: Vadim Rață (FC Argeș Pitești/România, 63/3), Nichita Moțpan (SKA Habarovsk/Rusia, 31/3), Victor Stînă (Kapaz/Azerbaidjan, 30/4), Cristian Dros (KF Vllaznia/Albania, 18/0), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani/România, 13/1), Serafim Cojocari (Petrocub/12/0), Sergiu Perciun (Ascoli Calcio/Italia, 11/0), Nicky Cleșcenco (Kilmarnock/Scoția, 8/0), Danila Forov (Sheriff, 7/0), Vladimir Fratea (Sheriff, 4/0), Ovidiu David (Petrocub, 2/0);

Atacanți: Virgiliu Postolachi (Brisbane Roar FC/Australia, 37/1), Dmitri Mandrîcenco (Dinamo Batumi/Georgia, 8/1), Petru Popescu (Petrocub, 4/1).

AGERPRES