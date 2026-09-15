CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA
În derby-ul din ultima etapă din Liga Elitelor U17, CS Dinamo a câștigat cu 3-1 în Ghencea în fața celor de la Steaua București.
Steaua - CS Dinamo 1-3, cu trei Dumitrache pe teren la învingători
”📷 Așa se bucură dinamoviștii în Ghencea ⚪🔴
CS Dinamo U17 a câștigat duelul cu CSA Steaua în Liga Elitelor U17, 3-1 pentru echipa noastră, goluri Patrick Dumitrache, Cezar Copuzeanu și Darius Dobre.
Cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, echipa noastră ocupă locul 2 în clasament, cu 21 de puncte, în spatele liderului FCSB (24).
Foto: @rares.sports”, a postat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.
CS Dinamo: Duminică – Juvină, Corneliu, Zamfir ©, Copuzeanu, Dincă, Șt. Dumitrache, Vl. Anghel, Manasieru, Stoicea, P. Dumitrache
Au mai jucat: Vl. Dumitrache, D. Dobre, Sterpu, Lupașcu, Boștinaru.
Pentru Steaua a marcat Luca Mihalache.
Clasamentul din Liga Elitelor U17, Seria Est
Printre cele 12 echipe din Seria Est a Ligii Elitelor U17 se numără, în afară de CS Dinamo și Steaua, FCSB și Dinamo.
Mai jos, clasamentul după opt etape, conform FRF: