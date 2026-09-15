GALERIE FOTO ”Așa se bucură dinamoviștii în Ghencea!” Cât s-a încheiat ”Eternul derby” din Liga Elitelor

”Așa se bucură dinamoviștii în Ghencea!” Cât s-a încheiat ”Eternul derby” din Liga Elitelor Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB, Dinamo, CS Dinamo și Steaua sunt rivale în Seria de Est a competiției.

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CITEȘTE AICI TOATE ȘTIRILE SPORT.RO DESPRE ”ETERNUL DERBY” DINAMO - STEAUA

În derby-ul din ultima etapă din Liga Elitelor U17, CS Dinamo a câștigat cu 3-1 în Ghencea în fața celor de la Steaua București.

Steaua - CS Dinamo 1-3, cu trei Dumitrache pe teren la învingători

”📷 Așa se bucură dinamoviștii în Ghencea ⚪🔴

CS Dinamo U17 a câștigat duelul cu CSA Steaua în Liga Elitelor U17, 3-1 pentru echipa noastră, goluri Patrick Dumitrache, Cezar Copuzeanu și Darius Dobre. 

Cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, echipa noastră ocupă locul 2 în clasament, cu 21 de puncte, în spatele liderului FCSB (24). 

Foto: @rares.sports”, a postat pagina oficială CS Dinamo Fotbal.

CS Dinamo: Duminică – Juvină, Corneliu, Zamfir ©, Copuzeanu, Dincă, Șt. Dumitrache, Vl. Anghel, Manasieru, Stoicea, P. Dumitrache

Au mai jucat: Vl. Dumitrache, D. Dobre, Sterpu, Lupașcu, Boștinaru.

Pentru Steaua a marcat Luca Mihalache.

Clasamentul din Liga Elitelor U17, Seria Est

Printre cele 12 echipe din Seria Est a Ligii Elitelor U17 se numără, în afară de CS Dinamo și Steaua, FCSB și Dinamo.

Mai jos, clasamentul după opt etape, conform FRF:

Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat în ultima etapă la CS Dinamo

În ultima etapă din Liga 2, CS Dinamo, echipa de juniori antrenată de Ionuț Chirilă, a deschis scorul repede în meciul cu Concordia Chiajna (minutul 2), a primit imediat două goluri (minutele 6 și 8) și a pierdut în cele din urmă cu 2-5.

La trupa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej Denis Colibășanu (19 ani), campion cu FCSB în 2025.

Colibășanu, jucător de atac, a evoluat inclusiv în sezonul trecut pentru echipa lui Gigi Becali, bifând o prezență în play-out, în 0-2 cu FC Hermannstadt, și o alta în Cupă, în 0-3 cu UTA Arad.

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