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Mai jos, clasamentul după opt etape, conform FRF:

Printre cele 12 echipe din Seria Est a Ligii Elitelor U17 se numără, în afară de CS Dinamo și Steaua, FCSB și Dinamo.

Au mai jucat: Vl. Dumitrache, D. Dobre, Sterpu, Lupașcu, Boștinaru.

Cu trei etape înainte de finalul sezonului regular, echipa noastră ocupă locul 2 în clasament, cu 21 de puncte, în spatele liderului FCSB (24).

CS Dinamo U17 a câștigat duelul cu CSA Steaua în Liga Elitelor U17, 3-1 pentru echipa noastră, goluri Patrick Dumitrache, Cezar Copuzeanu și Darius Dobre.

În derby-ul din ultima etapă din Liga Elitelor U17, CS Dinamo a câștigat cu 3-1 în Ghencea în fața celor de la Steaua București.

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Campionul cu FCSB din 2025 s-a despărțit de echipa lui Gigi Becali și a debutat în ultima etapă la CS Dinamo

În ultima etapă din Liga 2, CS Dinamo, echipa de juniori antrenată de Ionuț Chirilă, a deschis scorul repede în meciul cu Concordia Chiajna (minutul 2), a primit imediat două goluri (minutele 6 și 8) și a pierdut în cele din urmă cu 2-5.

La trupa din Ștefan cel Mare a debutat cu acest prilej Denis Colibășanu (19 ani), campion cu FCSB în 2025.

Colibășanu, jucător de atac, a evoluat inclusiv în sezonul trecut pentru echipa lui Gigi Becali, bifând o prezență în play-out, în 0-2 cu FC Hermannstadt, și o alta în Cupă, în 0-3 cu UTA Arad.