Moldova a remizat în deplasare cu Estonia, 1-1, acesta fiind primul punct obţinut în actualele preliminarii CM 2026 de naționala de peste Prut, condusă de noul selecţioner Lilian Popescu.

Balticii au marcat prin Mattias Kait (12), fostul jucător al Rapidului, în timp ce golul moldovenilor a venit după o acţiune la care au contribuit doi jucători din Superliga României, Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) i-a pasat lui Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani), care a marcat (64).

Postolachi a jucat tot meciul, Bodişteanu a intrat la pauză, mijlocaşul Vadim Raţă (FC Argeş) a evoluat 62 de minute, iar atacantul Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna - Liga 2) şi Daniel Dumbravanu (FC Voluntari - Liga 2) au fost rezerve.

Kait a jucat 86 de minute, iar fundaşul Joonas Tamm (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Liga 2) a fost rezervă la gazde.

Iar MoldFootball notează: ”Șansele echipei naționale a Moldovei de a accede în faza play-off din Liga Națiunilor s-au redus considerabil. Astfel, în acest moment, echipa națională a Moldovei nu se află printre cele 4 norocoase care pot accede în meciurile de baraj pentru CM-2026 prin Liga Națiunilor. Echipa noastră are nevoie ca România sau Irlanda de Nord să ocupe cel puțin locul 2 în grupele lor”.

Italia - Israel 3-0, cu Nikita Stoinov de la Dinamo rezervă la oaspeți



În grupa Moldovei, unde Norvegia este lider cu maximum de puncte, Italia rămâne şi ea în cursa pentru Mondial, după 3-0 cu Israelul, prin golurile înscrise de Mateo Retegui (2) şi Gianluca Mancini.

Fundaşul Nikita Stoinov (Dinamo Bucureşti) a fost rezervă la oaspeţi.

