VIDEO Moldova a obținut primul punct din preliminarii și depinde de România pentru locul în barajul CM 2026!

Moldova a obținut primul punct din preliminarii și depinde de Rom&acirc;nia pentru locul &icirc;n barajul CM 2026! CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Naționala de peste Prut a avut o evoluție catastrofală în grupa de calificare.

TAGS:
Nikita StoinovVirgiliu PostolachiMoldovastefan bodisteanuvadim rata
Din articol

Moldova a remizat în deplasare cu Estonia, 1-1, acesta fiind primul punct obţinut în actualele preliminarii CM 2026 de naționala de peste Prut, condusă de noul selecţioner Lilian Popescu

Balticii au marcat prin Mattias Kait (12), fostul jucător al Rapidului, în timp ce golul moldovenilor a venit după o acţiune la care au contribuit doi jucători din Superliga României, Virgiliu Postolachi (Universitatea Cluj) i-a pasat lui Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani), care a marcat (64).

Postolachi a jucat tot meciul, Bodişteanu a intrat la pauză, mijlocaşul Vadim Raţă (FC Argeş) a evoluat 62 de minute, iar atacantul Alexandru Boiciuc (Concordia Chiajna - Liga 2) şi Daniel Dumbravanu (FC Voluntari - Liga 2) au fost rezerve.

Kait a jucat 86 de minute, iar fundaşul Joonas Tamm (Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Liga 2) a fost rezervă la gazde.

Iar MoldFootball notează: ”Șansele echipei naționale a Moldovei de a accede în faza play-off din Liga Națiunilor s-au redus considerabil. Astfel, în acest moment, echipa națională a Moldovei nu se află printre cele 4 norocoase care pot accede în meciurile de baraj pentru CM-2026 prin Liga Națiunilor. Echipa noastră are nevoie ca România sau Irlanda de Nord să ocupe cel puțin locul 2 în grupele lor”.

Italia - Israel 3-0, cu Nikita Stoinov de la Dinamo rezervă la oaspeți

În grupa Moldovei, unde Norvegia este lider cu maximum de puncte, Italia rămâne şi ea în cursa pentru Mondial, după 3-0 cu Israelul, prin golurile înscrise de Mateo Retegui (2) şi Gianluca Mancini

Fundaşul Nikita Stoinov (Dinamo Bucureşti) a fost rezervă la oaspeţi.

Caseta meciului Estonia - Moldova 1-1

Au marcat: Mattias KAIT (12) / Ștefan BODIȘTEANU (64) 

14 octombrie 2025. Ora 19.00. Tallinn. A. Le Coq Arena

Arbitru: Igor Pajač (Croația). Asistenți: Bojan Zobenica și Ivan Mihalj (ambii din Croația). Al 4-lea oficial: Dario Bel (Croația)

Cartonașe galbene: Karol METS (45), Alex TAMM (88) / Oleg REABCIUK (29), Victor BOGACIUC (34), Vladislav BABOGLO (88)

ESTONIA: 1.Karl HEIN, 3.Maksim PASKOTSI, 4.Mattias KAIT (13.Marten-Chris PAALBERG, 85), 7.Robi SAARMA (11.Kael MUSTMAA, 59), 8.Markus SOOMETS, 9.Ioan YAKOVLEV, 14.Patrik KRISTAL (5.Rocco SHEIN, 59), 16.Rauno SAPPINEN (21. Alex TAMM, 82), 18.Karol METS (c), 19.Michael SCHJONNING-LARSEN, 23.Vlasij SINYAVSKIY

Rezerve: 12.Matvei IGONEN, 22.Henri PERK, 2.Marten KUUSK, 6.Rasmus PEETSON, 10. Kevor PALUMETS, 16.Joonas TAMM, 17.Martin MILLER, 20.Martin VETKAL, 

Antrenor: Jurgen HENN

MOLDOVA: 23.Andrei COJUHAR, 2.Oleg REABCIUK, 4.Vladislav BABOGLO, 6.Mihail GERASIMENCOV, 14.Artur CRĂCIUN (3.Mihail ȘTEFAN, 62), 16.Danila FOROV (20.Sergiu PLĂTICĂ, 81), 22.Vadim RAȚĂ (c) (16.Ion BORȘ, 62), 18.Victor BOGACIUC (13.Mihai LUPAN, 46), 11.Mihail CAIMACOV (10.Ștefan BODIȘTEANU, 46), 17.Virgiliu POSTOLACHI, 21.Sergiu PERCIUN

Rezerve: 1.Dumitru CELEADNIC, 12.Cristian AVRAM, 5.Iurie IOVU, 7.Vitalie DAMAȘCAN, 8.Ilie BOTNARI, 9.Alexandru BOICIUC, 19.Daniel DUMBRAVANU

Antrenor: Lilian POPESCU 

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa I

Estonia - Moldova 1-1

Au marcat: Mattias Kait 12, respectiv Ştefan Bodişteanu 64.

Italia - Israel 3-0

Au marcat: Mateo Retegui 45+2 - penalty, 74, Gianluca Mancini 90+3.

Clasament

1 Norvegia 6 6 0 0 29-3 18p

2 Italia 6 5 0 1 18-8 15p

3 Israel 7 3 0 4 15-19 9p

4 Estonia 7 1 1 5 7-17 4p

5 Moldova 6 0 1 5 4-26 1p

Info: FMF, Agerpres

Foto: FMF

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei
ARTICOLE PE SUBIECT
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului &icirc;n preliminarii!
Nikita Stoinov, fundașul central al lui Dinamo, desemnat jucătorul meciului la debutul Israelului în preliminarii!
ULTIMELE STIRI
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1

Schimbare! Cu cine poate juca Rom&acirc;nia la barajul pentru CM 2026

Schimbare! Cu cine poate juca România la barajul pentru CM 2026

Scandal uriaș &icirc;n meciul &icirc;n care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie &icirc;n toată regula și obiecte aruncate din tribune

Scandal uriaș în meciul în care Olăroiu a ratat calificare directă la Mondial! Bătaie în toată regula și obiecte aruncate din tribune

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: &rdquo;Este șocat!&rdquo;

Explicația discursului lui Mircea Lucescu! De ce și-a asumat selecționerul victoria cu Austria: ”Este șocat!”

Fabio Cannavaro &icirc;ncepe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Fabio Cannavaro începe să-și bată joc de naționala care l-a numit selecționer după ce altul a calificat-o la CM 2026!

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria Rom&acirc;niei cu Austria

Unde a fost văzut Louis Munteanu la două zile după victoria României cu Austria



Recomandarile redactiei
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! C&acirc;te dintre ele sunt debutante la turneul final
28 de echipe s-au calificat deja la Campionatul Mondial din 2026! Câte dintre ele sunt debutante la turneul final
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase dobor&acirc;te &icirc;n decurs de c&acirc;teva ore la echipele naționale
Zi istorică pentru Messi și Ronaldo: recordurile fabuloase doborâte în decurs de câteva ore la echipele naționale
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel &icirc;nalt
Cristi Chivu luptă cu Barcelona, Real și Liverpool! E duel la nivel înalt
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel &icirc;n sferturile turneului de la Osaka
Jaqueline continuă. Cristian - Osaka, duel în sferturile turneului de la Osaka
Unde joacă acum fotbalistul care a spus nu recomand Inter Miami c&acirc;t timp Messi este acolo, e un dezastru
Unde joacă acum fotbalistul care a spus "nu recomand Inter Miami cât timp Messi este acolo, e un dezastru"
Alte subiecte de interes
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1
Preliminarii CM 2026 I Portugalia - Ungaria 2-2, Italia - Israel 3-0, Turcia - Georgia 4-1, Estonia - Moldova 1-1
Gică Mihali, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: &bdquo;Pasează extraordinar!&rdquo;
Gică Mihali, dat pe spate de un fotbalist de la Dinamo: „Pasează extraordinar!”
9 fotbaliști din Rom&acirc;nia convocați de Moldova pentru meciurile oficiale din luna septembrie!
9 fotbaliști din România convocați de Moldova pentru meciurile oficiale din luna septembrie!
Ce atacant pentru titlu a transferat CFR Cluj: 3 goluri &icirc;n 33 de etape și 0 goluri &icirc;n 21 de selecții la națională!
Ce atacant pentru titlu a transferat CFR Cluj: 3 goluri în 33 de etape și 0 goluri în 21 de selecții la națională!
El e jucătorul străin care a ratat &icirc;n ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie &icirc;n tribune la duelurile Rom&acirc;niei
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos &icirc;n naționala Cehiei &icirc;naintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
CITESTE SI
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei Rom&acirc;niei

stirileprotv Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

Nicio hotăr&acirc;re finală &icirc;n Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

stirileprotv Nicio hotărâre finală în Coaliție privind alegerile din Capitală și reforma administraţiei. PSD a fugit de decizii

Experți cu banii privatului. Discuții intense &icirc;n coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

stirileprotv Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!