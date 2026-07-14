Adus de Dan Petrescu la CFR Cluj, fundașul a plecat definitiv la o altă echipă din SuperLiga

Internaționalul moldovean în vârstă de 24 de ani a fost achiziționat de gruparea din Gruia în vara anului 2025. Cu doar două apariții în tricoul ardelenilor, apărătorul a fost cedat sub formă de împrumut la FC Voluntari în luna septembrie a aceluiași an. După ce a bifat 19 meciuri și trei pase decisive în stagiunea precedentă, ajutând formația ilfoveană să revină pe prima scenă, conducerea clubului a decis să îl transfere definitiv. Igor Armaș, directorul sportiv al echipei, a menționat că noua înțelegere este valabilă pentru următoarele două sezoane.

Mutare confirmată oficial de nou-promovată

Mutarea a fost oficializată prin intermediul rețelelor de socializare: „FC Voluntari și Daniel Dumbrăvanu continuă împreună! FC Voluntari și CFR Cluj au ajuns la un acord privind transferul definitiv al fundașului central Daniel Dumbrăvanu. După evoluțiile solide din sezonul trecut și contribuția importantă la promovarea echipei în SuperLigă, Daniel va continua în tricoul FC Voluntari și în noul sezon.

Format la Zaria Bălți, Daniel a fost transferat la doar 17 ani de Genoa, iar de-a lungul carierei a mai evoluat pentru cluburi precum Pescara, SPAL sau APOEL. La nivel internațional, jucătorul nostru a adunat 12 selecții pentru naționala Republicii Moldova. Îi dorim mult succes și cât mai multe realizări în tricoul FC Voluntari!”, a transmis clubul ilfovean pe pagina oficială de Facebook.

În prezent, fotbalistul se află alături de coechipieri în stagiul de pregătire din Croația, unde se antrenează normal, după ce a trecut peste o accidentare suferită la finalul lunii mai. FC Voluntari va juca primul meci din noul sezon pe 18 iulie, în deplasare, contra celor de la FC Botoșani.

Potrivit portalului de specialitate Transfermarkt, cota de piață a jucătorului este evaluată la 200.000 de euro.