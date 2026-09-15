Pus de Gigi Becali să convingă galeria, Șumudică reacționează: "Îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului"

Pus de Gigi Becali să convingă galeria, Șumudică reacționează: &quot;Îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului&quot; Superliga
SPORT.RO
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Marius Șumudică vrea să facă pace cu suporterii de la FCSB. Antrenorul și-a prezentat scuzele chiar într-o perioadă în care Gigi Becali i-a recomandat să convingă galeria că ar putea antrena la formația roș-albastră.

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Marius SumudicaFCSBGigi BecaliCFR Clujpeluza nord
Din articol

În ultimele săptămâni, după rezultatele nesatisfăcătoare sub comanda lui Marius Baciu, Gigi Becali a vorbit tot mai des despre posibilitatea de a schimba antrenorul. S-au vehiculat variante precum Ianis Zicu, Dan Petrescu sau Mirel Rădoi, însă niciuna nu mai pare de actualitate din diverse motive.

Șumudică: "Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit"

Becali a recunoscut că și-ar dori să îl numească pe Marius Șumudică, însă a transmis că nu va apela la această variantă fără acordul galeriei. Rapidist convins, antrenorul a intrat de mai multe ori în conflicte cu suporterii de la FCSB, înjurând rivala sau făcând semne obscene către ultrași.

După 2-2 cu Petrolul, luni seară, Gigi Becali a dezvăluit la Digisport: "Vorbesc cu Șumudică. I-am spus în felul următor: 'Băi, convinge tu galeria dacă poți!'. Așa i-am spus și lui Zicu și gata. Ce? Îmi trebuie mie scandaluri? Nu, stau liniștit".

Mingea a ajuns astfel în terenul lui Șumudică, iar antrenorul aflat sub contract cu CFR Cluj a făcut un prim pas spre împăcare, prezentându-și scuzele pentru gesturile făcute de-a lungul timpului la adresa fanilor de la FCSB. Discursul său vine la câteva ore după ce a fost înjurat de Peluza Nord la meciul cu Petrolul.

"Se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu lui Baciu. Săracul, el este antrenor acolo ştie ce are de făcut. Eu trebuie să îmi văd de treabă. Nu mai sunt eu ce eram înainte, mă luam cu toată lumea. Ca să înţeleagă toată lumea, Şumudică, în momentul de faţă, cu nicio obligativitate din partea nimănui şi cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB. Sunt antrenor la CFR Cluj şi vreau să îmi respect contractul aici.

Dar eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit. Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea. Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.

  • Imaginile prin care fanii lui FCSB l-au ironizat pe Marius Șumudică la un meci cu Rapid, din martie 2025 / Foto: Sport Pictures

Șumudică promite: "Din momentul de faţă, Şumudică este un antrenor profesionist"

La fel ca în anii trecuți, Șumudică promite că se va schimba, iar din "suporter" al Rapidului, așa cum era perceput de rivali, va deveni "antrenor profesionist".

"Eu sunt un antrenor profesionist care vrea să facă performanţă şi un antrenor care de dimineaţa până seara face fotbal. Am tăria să îmi cer scuze faţă de suporterii FCSB-ului, cum şi ei ar trebui să facă la fel dacă m-au jignit. Ăsta ar trebui să fie drumul şi fair play-ul în fotbalul românesc.

Îmi cer scuze faţă de suporterii celorlalte echipe pe care i-am jignit. Nu voi mai fi antrenorul expansiv. Am fost perceput ca suporter, din momentul de faţă Şumudică este un antrenor profesionist, care vrea să facă performanţă şi în portofoliul căruia nu îşi au sens astfel de manifestări. 

Îmi cer scuze tuturor suporterilor din România pe care i-am jignit în anumite momente şi le spun că nu va fi aşa de acum încolo. (n.r. despre înjurăturile din Peluza Nord) Este decizia lor, n-o contest, eu le răspund doar atât: ei pot să facă ce vor. Orice suporter pe orice stadion poate să facă ce vrea. Nu vor mai avea niciodată şansa să spună că Şumudică îi jigneşte. Asta nu se va mai întâmpla", a mai spus Șumudică.

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