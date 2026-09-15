Pus de Gigi Becali să convingă galeria, Șumudică reacționează: "Îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului"

În ultimele săptămâni, după rezultatele nesatisfăcătoare sub comanda lui Marius Baciu, Gigi Becali a vorbit tot mai des despre posibilitatea de a schimba antrenorul. S-au vehiculat variante precum Ianis Zicu, Dan Petrescu sau Mirel Rădoi, însă niciuna nu mai pare de actualitate din diverse motive.

Șumudică: "Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit"

Becali a recunoscut că și-ar dori să îl numească pe Marius Șumudică, însă a transmis că nu va apela la această variantă fără acordul galeriei. Rapidist convins, antrenorul a intrat de mai multe ori în conflicte cu suporterii de la FCSB, înjurând rivala sau făcând semne obscene către ultrași.

După 2-2 cu Petrolul, luni seară, Gigi Becali a dezvăluit la Digisport: "Vorbesc cu Șumudică. I-am spus în felul următor: 'Băi, convinge tu galeria dacă poți!'. Așa i-am spus și lui Zicu și gata. Ce? Îmi trebuie mie scandaluri? Nu, stau liniștit".

Mingea a ajuns astfel în terenul lui Șumudică, iar antrenorul aflat sub contract cu CFR Cluj a făcut un prim pas spre împăcare, prezentându-și scuzele pentru gesturile făcute de-a lungul timpului la adresa fanilor de la FCSB. Discursul său vine la câteva ore după ce a fost înjurat de Peluza Nord la meciul cu Petrolul.

"Se interpretează că merg la FCSB, că vreau să merg la FCSB, că îi fac eu lui Baciu. Săracul, el este antrenor acolo ştie ce are de făcut. Eu trebuie să îmi văd de treabă. Nu mai sunt eu ce eram înainte, mă luam cu toată lumea. Ca să înţeleagă toată lumea, Şumudică, în momentul de faţă, cu nicio obligativitate din partea nimănui şi cu niciun apropo că vreau să ajung la FCSB. Sunt antrenor la CFR Cluj şi vreau să îmi respect contractul aici.

Dar eu pot să îmi reproşez un singur lucru. Am fost foarte ataşat, de un club precum Rapid şi am făcut greşeli. Am tăria să îmi cer scuze suporterilor FCSB-ului pe care i-am jignit. Şi eu am fost jignit şi i-am jignit. Le cer scuze suporterilor de la UTA, de acum o să îi aplaud. Cum i-am aplaudat şi pe cei de la FCSB şi pe toată lumea. Şumudică nu mai este cel de acum 10 ani când toată lumea îl făcea clovn, circar", a spus Marius Șumudică, la Fanatik.