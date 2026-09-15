Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.
Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua din sezonul regulat:
PORTAR
Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile.
FUNDAŞI
David Irimia (Dinamo - foto) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă.
Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni.
Lars Kramer (FC Rapid) - Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor.
Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul.
MIJLOCAŞI
Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon.
Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon.
Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) - A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite - 94 % (84 din 89).
ATACANŢI
Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. A contribuit la 10 dintre cele 19 goluri marcate de Dinamo în acest sezon.
Denis Alibec (Farul Constanța) - A marcat cel de-al 100-lea gol pe prima scenă din România. În plus, a oferit și un assist.
Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – Are un 2026 formidabil: 7 goluri și cinci pase decisive în acest an calendaristic.
ANTRENORUL ETAPEI
Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești) – Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii. Info: LPF