Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece.

Iată cum arată echipa ideală a etapei a noua din sezonul regulat:

PORTAR

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova) – Trece prin cea mai bună perioadă din carieră. Intervențiile lui fac diferența în momentele dificile.

FUNDAŞI

David Irimia (Dinamo - foto) – Și-a trecut în cont prima pasă de gol din Superligă.

Breston Malula (Petrolul Ploiești) – O forță în duelurile fizice. Se dovedește a fi un mare câștig pentru prahoveni.

Lars Kramer (FC Rapid) - Pe lângă prestația bună din defensivă, a marcat și golul victoriei giuleștenilor.

Nicușor Bancu (Universitatea Craiova) – Continuă forma excepțională din 2026. A oferit pasa decisivă care a schimbat rezultatul.

MIJLOCAŞI

Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova) – A făcut un joc foarte bun. A înscris golul care le-a adus oltenilor prima victorie în deplasare din acest sezon.

Matteo Ahlinvi (Farul Constanța) – Și-a trecut numele pe lista marcatorilor pentru a treia oară în acest sezon.

Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) - A marcat golul care a deschis drumul clujenilor spre victorie. Impresionant procentajul de pase reușite - 94 % (84 din 89).

ATACANŢI

Daniel Armstrong (Dinamo) – Gol și pasă decisivă. A contribuit la 10 dintre cele 19 goluri marcate de Dinamo în acest sezon.

Denis Alibec (Farul Constanța) - A marcat cel de-al 100-lea gol pe prima scenă din România. În plus, a oferit și un assist.

Eduard Radaslavescu (Farul Constanța) – Are un 2026 formidabil: 7 goluri și cinci pase decisive în acest an calendaristic.

ANTRENORUL ETAPEI

Ricardo Sousa (Petrolul Ploiești) – Este de lăudat cum, într-un timp foarte scurt, a transformat-o pe Petrolul într-o echipă care joacă un fotbal apreciat de către toți microbiștii. Info: LPF