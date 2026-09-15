Champions League Elite, cea mai tare competiție asiatică intercluburi, a început cu un rezultat teribil pentru Răzvan Lucescu (57 de ani). Echipa acestuia, Al-Sadd Doha (Qatar), a fost zdrobită, la Basra (Irak), de iranienii de la Esteghlal Teheran: 3-0!

La 24 de ore după această partidă, un alt antrenor român va debuta într-o nouă campanie continentală. Cosmin Olăroiu (57 de ani) va porni la drum cu Al-Jazira (Emirate), în Champions League Two, competiție care echivalează cu Liga Europa, dacă facem comparația cu întrecerile organizate de UEFA.

La fel ca în cazul lui Răzvan Lucescu, Oli va da de o adversară din Iran, în runda inaugurală din grupa B. Din această serie fac parte Al-Jazira, Gol-Gohar Sirjan (Iran), Al-Muharraq (Bahrain) și Arkadag (Turkmenistan). După terminarea celor șase jocuri din grupe, primele două clasate vor avansa în fazele eliminatorii.

Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira, live video pe VOYO Sport 1, de la ora 16:45

Cosmin Olăroiu antrenează în Asia din 2007 și, de-a lungul anilor, a avut multe confruntări cu echipele iraniene. Ce a văzut luni, în meciul pierdut de echipa lui Răzvan Lucescu, l-a convins încă o dată pe Oli: formațiile din Iran, deși lipsite de marile vedete internaționale, precum grupările arabe, sunt extrem de periculoase.

„Începem o nouă călătorie și știm că primul meci ne pune în fața unei echipe foarte puternice. Gol-Gohar are jucători foarte buni, e o formație capabilă de a folosi mai multe așezări. Această varietate tactică o face redutabilă, periculoasă. Ne așteptăm la o partidă dificilă, dar această provocare ne motivează. Suntem în procesul de formare și orice meci, care ne poate oferi niște răspunsuri în ceea ce privește potențialul nostru, e bine venit“, a spus Oli.

Având în vedere că echipele iraniene sunt private de avantajul terenului propriu din cauza războiului cu SUA, Gol-Gohar Sirjan a desemnat orașul Hisar din Tadjikistan pentru a juca aici partidele considerate „acasă“. Această opțiune a iranienilor a obligat Al-Jazira să facă o deplasare lungă, de peste 13 ore, până la Hisar.

De la ora 16:45, meciul Gol-Gohar Sirjan – Al-Jazira va fi live și în exclusivitate pe VOYO Sport 1!