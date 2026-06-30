OUT! Pleacă de la CFR Cluj și semnează cu o nou-promovată în SuperLiga

Transferul a fost confirmat de directorul sportiv al celor de la FC Voluntari, Igor Armaș , care a anunțat că fundașul va semna un contract valabil pe următorii doi ani.

Fotbalistul a evoluat în sezonul trecut sub formă de împrumut la ilfoveni, iar prestațiile sale i-au convins pe oficialii clubului să îl transfere definitiv.

Daniel Dumbrăvanu (24 de ani) va rămâne în SuperLiga, după ce s-a înțeles cu nou-promovata FC Voluntari.

În această perioadă, Dumbrăvanu se află alături de noua sa echipă în cantonamentul din Croația, unde a revenit la antrenamentele normale după accidentarea suferită în luna mai.

FC Voluntari a revenit în SuperLiga la finalul sezonului trecut și va debuta în noua ediție de campionat pe 18 iulie, în deplasare, împotriva celor de la FC Botoșani.

Crescut în Italia, a trecut pe la Genoa și SPAL

Născut în Republica Moldova, Daniel Dumbrăvanu și-a făcut junioratul în fotbalul italian. A evoluat la academia celor de la Genoa, iar ulterior a trecut pe la Siena, Lucchese, SPAL, Messina și APOEL Nicosia, înainte de a ajunge în România.

CFR Cluj l-a transferat în vara anului 2025, însă fundașul nu a bifat decât două apariții pentru ardeleni, fiind împrumutat imediat la FC Voluntari.

În sezonul trecut, Dumbrăvanu a disputat 19 meciuri pentru ilfoveni și a oferit trei pase decisive. În întreaga carieră, fundașul de 24 de ani a adunat 122 de meciuri oficiale la nivel de club.