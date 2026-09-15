Impresarul Florin Manea a dezvăluit însă că internaționalul român a avut o ofertă uriașă înainte de mutarea în Italia.

Un club din Arabia Saudită ar fi propus 50 de milioane de euro pentru un contract pe cinci ani, însă Drăgușin ar fi refuzat oferta. Manea a dezvăluit că suma putea ajunge chiar la 100 de milioane de euro pe durata contractului.

Ofertă de 50.000.000 de euro pentru Radu Drăgușin, refuzată!

„Înainte să se accidenteze am avut o ofertă de 50 de milioane de euro, care a fost refuzată. Eu regret că nu a mers la Bayern atunci, dar el nu. Mi-a spus că așa a simțit și că aceea a fost alegerea lui. A fost decizia lui. De obicei interveneam și eu când era vorba despre alegerea unei echipe, dar atunci am respectat în totalitate hotărârea lui”, a spus Manea la Sport Total FM.

Drăgușin este cotat la 16 milioane de euro și a evoluat în toate cele patru meciuri de campionat ale Fiorentinei, plus unul în Coppa Italia. Românul are deja două pase decisive în 447 de minute pentru gruparea viola.

Rezultatele echipei nu sunt însă la nivelul așteptărilor. Fiorentina ocupă locul 15 în Serie A, cu trei puncte după patru etape, cu o victorie și trei înfrângeri în cont.