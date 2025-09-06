Naționala Republicii Moldova, cu patru jucători din Superliga României titulari, a pierdut vineri seara acasă în faţa Israelului, cu 0-4, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Este a patra înfrângere consecutivă din tot atâtea meciuri jucate în actuala campanie de calificare!

12 internaționali moldoveni au jucat sau joacă în România



Fundaşul Daniel Dumbravanu (CFR Cluj) şi mijlocaşul Ştefan Bodişteanu (FC Botoşani) au fost schimbaţi la pauză, mijlocaşul Vadim Raţă (''U'' Cluj) a fost înlocuit în minutul 56, iar atacantul Virgil Postolachi (CFR Cluj) a evoluat 73 de minute.

În plus, alți opt foști fotbaliști din ligile României au fost titulari (Cristian Avram, Artur Crăciun), au intrat pe parcurs (Victor Stînă, Maxim Cojocaru, Cristian Dros) sau au fost rezerve nefolosite (Nicolai Cebotari, Emil Tîmbur, Victor Bogaciuc).

Clasamentul din grupa Moldovei, cu Italia pe locul 3 din 5 echipe



Grupa I

Italia - Estonia 5-0 - toate golurile au fost marcate după pauză!

Au marcat: Moise Kean 58, Mateo Retegui 69, 89, Giacomo Raspadori 71, Alessandro Bastoni 90+2.

Moldova - Israel 0-4

Au marcat: Dor Peretz 15, Manor Solomon 35, Tai Baribo 59, Oscar Gloukh 77.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Norvegia 4 4 0 0 13-2 12

2 Israel 4 3 0 1 11-6 9

3 Italia 3 2 0 1 7-3 6

4 Estonia 5 1 0 4 5-13 3

5 Moldova 4 0 0 4 2-14 0

Caseta meciului Moldova - Israel 0-4



Au marcat: Dor Peretz (15), Manor Solomon (35), Tai Baribo (59), Oskar Gloukh (77)

5 septembrie 2025. Ora 21.45. Stadionul Zimbru, Chișinău. 7 242

Arbitru: John Beaton (Scoția)

Cartonașe galbene: Yarden Shua (69), Eliel Peretz (70)

Moldova: 12.Cristian Avram, 2.Oleg Reabciuk, 4.Vladislav Baboglo, 7.Artur Ioniţă (16,Victor Stînă, 56), 10.Ștefan Bodișteanu (13.Maxim Cojocaru, 56), 11.Mihail Caimacov, 14.Artur Craciun, 17.Virgiliu Postolachi (21.Sergiu Perciun, 73), 19.Daniel Dumbrăvanu (8.Nichita Moțpan, 46), 20.Sergiu Plătică, 22.Vadim Raţă (c) (6.Cristian Dros, 56)

Rezerve: 1.Nicolai Cebotari, 23.Emil Tîmbur, 3.Mihail Ștefan, 5.Iurie Iovu, 9.Victor Bogaciuc, 15.Ion Borș, 18.Andrei Motoc

Antrenor: Sergiu Cleșcenco

Israel: 1.Daniel Peretz, 2.Eli Dasa (c) (13.Anan Khalaili, 72), 3.Roy Revivo, 5.Idan Nachmias, 8.Dor Peretz (16.Gabi Kanichowsky, 65), 9.Tai Baribo (19.Dor Turgeman, 72), 10.Manor Solomon (7.Yarden Shua, 65), 11.Oskar Gloukh, 12.Stav Lemkin, 15.Eliel Peretz (17.Sagiv Jehezkel, 79), 20.Dan Biton

Rezerve: 18.Omri Glazer, 23.Omer Nir On, 4.Raz Shlomo, 6.Omri Gandelman, 14.Guy Mizrahi, 21.Or Blorian, 22 Yarin Levi

Antrenor: Ran Ben Simon

Foto, info: FMF

