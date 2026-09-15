Bushchan s-a întors în Ucraina și va juca la Dinamo Kiev

Internaționalul ucrainean de origine română Heorhiy Bushchan s-a întors definitiv în Premier Liga, după ce a bifat doar 13 meciuri pentru Al Shabab (locul 6 în Saudi Pro League, 2024-2025 / locul 13, sezonul 2025-2026). Acesta a semnat cu formația Polissya Zhytomyr, ocupanta locului al treilea în ediția trecută de campionat, în iulie 2026, după ce fusese împrumutat, în septembrie 2025. Echipa din Regiunea Jîtomîr l-a împrumutat pentru sezonul actual la Dinamo Kiev, fosta sa echipă, de unde plecase în Arabia Saudită în schimbul 3 milioane de euro, în ianuarie 2025.

Va fi concurent pe post cu Ruslan Neshcheret (24 de ani / născut în Transcarpatia, o altă regiune cu etnici români, localizată în Maramureșul Istoric), Ilya Olkhovyi (23 de ani) și Vyacheslav Surkis (20 de ani / nepotul lui Ihor Surkis, patronul și președintele clubului).

Heorhiy Bushchan este, de fapt, Gheorghe Bușcean

Heorhiy Mykolayovych Bushchan (32 de ani) este un etnic de origine românească din Ucraina, numele său românizat fiind Gheorghe Nicolae Bușcean. Este născut la Odesa, într-o regiune în care se află încă o importantă comunitate vorbitoare de limba română. Conform Ministerului Afacerilor Externe, în regiunea Odessa, la ultimul recensământ, s-au declarat români peste 700 de persoane, iar peste 123.000 "moldoveni și alții". Dubla cetățenie în Ucraina reprezintă însă un subiect delicat, în contextul războiului provocat de separatiștii ruși din Donbas și Crimeea, deși recent s-au făcut demersuri pentru normalizarea situației.

Portarul de 196 centimetri înălțime a fost junior la Cernomoreț Odesa și Dinamo Kiev, iar la nivel de seniori a evoluat pentru Dinamo Kiev II (2013-2015), Dinamo Kiev (2015-2025 / 2026, împrumutat), Al-Shabab Riad (2025) și Polissya Zhytomyr (2025, împrumutat / 2026-). Are selecții pentru naționalele de juniori ale Ucrainei (U16, U17, U18, U19, U21) și a strâns 18 prezențe pentru reprezentetiva de seniori a țării vecine.

El are în palmares Ukrainian Premier League (2015-2016, 2020-2021), Ukrainian Cup (2019-2020, 2020-2021), Ukrainian Super Cup (2018, 2019, 2020), Ukrainian Premier League - Goalkeeper of the Year (2020-2021) și un sfert de finală la Euro 2020. În acest moment, Bushchan este cotat la 2 milioane de euro.

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