Cinci meciuri, patru victorii, o înfrângere, golaveraj 14-8. Când vezi cifrele Interului, în acest sezon, în Serie A și în Champions League, echipa pare a fi pe drumul cel bun. Și, totuși, ca de obicei, statisticile nu spun toată povestea!

Pentru a doua etapă la rând, Inter a revenit de la 0-2, ca să câștige toate punctele. Mai întâi, remontada a fost posibilă în meciul cu Napoli (3-2), apoi a fost revenirea de luni, contra celor de la Udinese (5-3). E pentru prima dată în istoria milanezilor, când echipa revine de la 0-2, în două etape succesive, pentru a câștiga ambele partide.

Această bornă istorică, deși spectaculoasă, reprezintă și un motiv de îngrijorare în ceea ce privește Interul lui Chivu. Explicația pentru această situație a fost oferită de Gwendolyn Galdi, în cadrul unui editorial semnat în Gazzetta dello Sport.

„Așa merge în Serie A, dar în Europa nu se fac astfel de cadouri!“

După partida care a încheiat etapa a 4-a din Serie A, Gwendolyn Galdi a analizat Interul lui Chivu, în acest debut de sezon 2026-2027.

„Inter și-a reconfirmat forța revenirii, dar numărul excesiv de ocazii de gol pentru echipele adverse rămâne o problemă. Inter a demonstrat, în ultimele zece zile, că nu duce lipsa de calitate ofensivă. Dar apărarea nu e chiar solidă. Inter marchează mult, dar și primește multe goluri. De fapt, Interul lui Chivu și-a făcut un obicei: echipa gafează în apărare, ia în gol, poate chiar două goluri și abia apoi jucătorii se trezesc. De aici, începe revenirea. Pe scurt, Inter își îngreunează viața mai întâi și abia apoi revine. Un astfel de scenariu fericit merge în Serie A, dar în Champions League lucrurile au stat altfel. Cu Napoli și cu Udinese, după căderea în abis, a fost revenirea. Dar nu și cu Real Madrid“, a remarcat jurnalista de la Gazzetta dello Sport.

„Cine are dreptate? Vom vedea pe termen lung“

În continuarea analizei sale, Gwendolyn Galdi a remarcat cum arată clasamentul din Serie A, la ora actuală, la vârf.

„Inter împarte locul 1 cu AS Roma. Cele două echipe ne demonstrează că poți să ajungi sus cu metode diferite. Gasperini a dus Roma în fruntea ierarhiei cu 12 goluri marcate și unul singur primit. Chivu are golaveraj 13-6. Cine are dreptate? Vom vedea pe termen lung“, a continuat analiza publicată în Gazzetta dello Sport.

„Europa nu te iartă!“

Gwendolyn Galdi și-a încheiat textul, avertizând, totuși, că Interul lui Chivu va avea probleme în Europa, la cum joacă, în acest moment.

„Europa nu te iartă. În Champions League, lucrurile stau altfel. La mijlocul săptămânii, echipele mari nu fac cadouri. Le primesc, în schimb, cu brațele deschise. Ce s-a întâmplat pe Bernabeu să fie o lecție. Chivu mai are mult de lucru și el știe asta“, a subliniat Gwendolyn Galdi.

Până la pauza competițională prilejuită de meciurile echipelor naționale, Inter mai are un singur meci, în campionat, cu AS Roma, în deplasare (sâmbătă, ora 19:00).