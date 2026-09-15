A pierdut primul 11 de la FCSB, iar acum încasează o nouă lovitură: "Nu merge așa!"

Gigi Becali a avut mai multe reproșuri la adresa jucătorilor săi după partida de pe Arena Națională. Cel mai criticat a fost Joao Paulo, mijlocașul introdus la pauză, care a fost acuzat că s-a complicat în repetate rânduri și a pierdut posesia.

Aymen Boutoutaou, criticat de Gigi Becali după marea ratare din FCSB - Petrolul

Nici Aymen Boutoutaou nu a scăpat de furia patronului. Francezul de origine algeriană a pierdut primul 11 după ultimele transferuri de la FCSB și a fost trimis pe teren abia în minutul 80, iar în prelungiri a irosit o ocazie imensă pentru 3-2.

Pentru Boutoutaou a fost primul meci din Superliga în care n-a fost titular.

"Uite și ăsta (n.r - Aymen Boutoutaou) aici. Cu poarta goală... dă gol dacă ești fotbalist! Nu dai așa! Dai în poartă, plasat, nu dai tare. Boutoutaou e un jucător interesant, e tehnic, știe jocul, dar dacă inventezi 7 driblinguri și pierzi mingea... nu merge așa!

Ori pasezi, ori faci un dribling, dar dacă faci cinci driblinguri până pierzi mingea, degeaba. El îți ia ochii că driblează, dar depinde unde se duce mingea după ce driblezi", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.