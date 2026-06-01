Gică Hagi a dezvăluit care au fost cuvintele pe care le-a folosit pentru a-i motiva pe tricolori la prima întâlnire cu fotbaliștii pe care i-a convocat.

Mesajul lui Gică Hagi pentru tricolori

„Da, se poate!”, a fost primul mesaj al „Regelui” pentru noii săi elevii, după care a continuat în cheie motivatoare: „De aici încolo începe munca. Nu suntem cei mai buni, dar vom încerca să devenim. Ăsta este și scopul, să înveți și să progresezi”.

Hagi a analizat naționala Georgiei

Ulterior, selecționerul României a expus concluziile analizei sale asupra naționalei Georgiei și a vorbit despre obiectivul său principal.

„Georgia este o echipă omogenă, care are o experiență foarte bună în ultimii ani. A crescut foarte mult, au un antrenor foarte bun. O echipă căreia îi place să aibă mingea, din punctul meu de vedere, și foarte bună pe atacuri rapide. Va trebui să fim foarte atenți la ambele faze, să le facem foarte bine și să încercăm să ne impunem.

Am încercat, ca fost jucător, să devin unul dintre cei mai buni. Acum sunt în postura de antrenor de mulți ani. Rolul meu este să-i fac pe jucători să devină mai buni. Acesta este obiectivul meu important în acest moment, să-i fac să crească, să fie mai buni decât înainte.

Selecționerul, impresionat de Khvicha Kvaratskhelia

Bineînțeles că aveți un jucător extraordinar (n.r. - Khvicha Kvaratskhelia), care joacă la un nivel nemaipomenit. Să câștigi două Ligi ale Campionilor și să fii protagonist în ultimii doi ani, este un jucător incredibil. Cred că sunteți mândri de el.

Joacă la PSG, este jucătorul vostru. Extraordinar, un număr 10, un atacant care are și gol, și pasă de gol. Crește de la an la an, are mai multă experiență acum, este unul dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment. Singurul defect al lui este că e dreptaci, asta nu-mi place. Glumesc.

Este sfârșit de campionat peste tot, nu doar la noi sunt jucători care lipsesc. La fiecare echipă trebuie să ținem cont de acest final de campionat în fiecare țară.

Sunt jucătorii pe care i-am selecționat, aceștia sunt. Avem mare încredere în ei, sunt unii dintre cei mai buni din România. Sper să prindem o zi bună și să jucăm foarte bine”, a mai spus Hagi.

Lotul pe care se bazează Gheorghe Hagi contra Georgiei și Țării Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0); Ștefan Tânovanu (FCSB | 4/0).

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitoria Guimaraes | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0); Mihai Popescu (FCSB | 7/1).

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0); Darius Olaru (FCSB | 27/0); Florin Tănase (FCSB | 28/5); Cătălin Cîrjan (Dinamo | 1/0).

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).

În luna iunie, naționala României va disputa două partide de pregătire, în Georgia, la Tbilisi, și la București, cu Țara Galilor:

Marți, 2 iunie, ora 20:00: Georgia – ROMÂNIA (Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”)

(Tbilisi, Stadion „Mikheil Meskhi”) Sâmbătă, 6 iunie, ora 20:45: ROMÂNIA – Țara Galilor (București, Stadion Steaua)

Biletele pentru meciul cu Țara Galilor, primul pe teren propriu cu noul selecționer Gheorghe Hagi, vor fi disponibile online, pe site-ul bilete.frf.ro, începând de vineri, 15 mai, ora 12:00. La fel ca în trecut, suporterii vor putea accesa biletele prin aplicația Bilete FRF.

Prețul biletelor și reducerile speciale pentru copii

Prețul biletelor este cuprins între 40 RON (peluze) și 100 RON (tribunele 1 și 2, central), iar tinerii vor avea parte de o reducere. Atât copiii cu vârsta sub 15 ani (10 RON), cât și tinerii între 15 și 24 de ani (30 RON), vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor.

Copiii care n-au încă 15 ani împliniți vor avea acces în zona destinată familiilor, „Tribunele 1 și 2 Family Zone”, alegând tipul biletului (copil) la efectuarea comenzii. Datele copiilor trebuie introduse în sistem pentru generarea ulterioară a biletelor dedicate.

Condiția pentru a comanda cinci bilete

Comenzile pot include maximum patru bilete, excepție făcând cele din Family Zone, care pot conține până la cinci bilete, cel puțin unul dintre acestea fiind nevoie să fie alocat unui copil sub 15 ani.

În momentul achiziționării, pentru fiecare bilet va fi aplicată o taxă de procesare de 2 RON, informează frf.ro.