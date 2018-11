VIDEO | Moment istoric: Ianis debuteaza pentru nationala la 35 de ani de la debutul tatalui sau! Primele minute pentru Hagi jr in tricoul Romaniei

Romania - Lituania va fi un meci de care se va aminti peste ani. Nu pentru ca s-a jucat fara spectactori, nu pentru ca nationala Romaniei a obtinut o victorie categorica, nici macar pentru golul fabulos al lui Stanciu.

Romania - Lituania va fi o partida de referinta in istoria fotbalului romanesc pentru ca in aceasta partida a debutat Ianis Hagi. Fiul "Regelui" a intrat in minutul 67 in locul lui Keseru, autorul golului doi al "tricolorilor".

Ianis Hagi a debutat la 35 de ani de la momentul in care Gica Hagi juca primul sau meci pentru nationala de seniori si la fix 25 de ani de la meciul cu Tara Galilor, partida care reprezenta momentul in care lua nastere practic "Generatia de Aur".