NATIONS LEAGUE | Romania are nevoie de o minune pentru a mai castiga grupa! CALCULE : Echipa lui Contra nu e ajunge pe primul loc nici daca va castiga ultimele meciuri

Avem nevoie de o minune ca sa terminam primii grupa in Nations League!

Sarbii au batut Muntenegru. Romania poate ajunge la EURO si de pe locul 2!

Mitrovic si Ljajic au dat golurile Serbiei cu Muntenegru. Sarbii au primit penalty dupa ce Matic a sutat in gazon. Golgeterul Mitrovic l-a ratat, la fel ca Grozav!

Pe final, Muntenegru a marcat pentru 2-1 si o asteapta marti pe Romania. "Multumim, frati romani!", a fost bannerul afisat de galeria sarbilor.

Echipa lui Contra nu va castiga grupa nici daca se va impune in ultimele doua meciuri, cu Lituania si Muntenegru. Romania are nevoie de victorii in ultimele partide, dar si de un pas gresit al Serbiei cu Lituania.