ROMANIA - LITUANIA | Un jucator important al CFR-ului si-a anuntat retragerea din nationala chiar inaintea meciului din aceasta seara! "I-am spus sa nu ma mai cheme!"

Gyedrius Arlauskis si-a anuntat retragerea din nationala Lituaniei chiar inainte de meciul cu Romania. Jucatorul CFR-ului a declarat in presa din tara natala ca i-a transmis selectionerului sa nu-l mai in calcul pentru urmatoarele meciuri ale Lituaniei.

Arlaukis vrea sa se concentreze pe care are de facut la echipa de club si sa se dedice mai mult vietii de familie.



"Sincer? I-am spus antrenorului sa nu ma mai cheme, ca vreau sa ma concentreze pe cariera mea. In plus, am doi copii. M-am rupt de tot, am decis sa fac un pas in spate si cred ca e mai bine pentru toata lumea asa", a spus Arlauskis pentru 15min.lt.

Arlauskis mai are contract cu CFR inca un an si jumatate si este singurul jucator strain care a reusit sa castige titlul in Romania cu trei echipe diferite: Unirea Urziceni, FCSB si CFR Cluj.

Arlauskis a debutat pentru nationala Lituaniei in 2008 si a strans 23 de selectii pana acum.