Selecționerul Endre Kacsó a stabilit lotul României pentru dubla din cadrul barajului de calificare la UEFA Futsal EURO 2026 cu Ungaria.

Meciurile se joacă joi 18 septembrie, de la ora 21:00 pe Főnix Aréna din Debrecen, și miercuri 24 septembrie, de la ora 19:30 în Sala Polivalentă din Craiova, și vor fi transmise în direct pe Pro Arena și VOYO.

Printre cei 14 tricolori selecționați pentru barajul de EURO se află și doi veri primari, Mihnea Toader și Sergiu Gavrilă, coechipieri și la formația de club, CSM Târgu Mureș.

”Ultimul cantonament înainte de meciurile cu Ungaria a fost unul reușit, a fost mai mult fizic. Trebuie să ne calificăm, pentru românii care privesc acest sport”, a spus Sergiu Gavrilă, completat de vărul Mihnea Toader:

”De când eram mici și ne jucam cu mingea în curtea bunicilor ne doream să jucăm împreună atât la copii, cât și la seniori și, din fericire, am reușit să le bifăm pe ambele. Mă simt foarte bine să jucăm împreună”.

Naționala de futsal a încheiat în cele mai bune 8 locuri 2 din cele 10 grupe preliminare de calificare la turneul final din Lituania, Letonia și Slovenia.

