România a învins Groenlanda, scor 8-4, la turneul amical Futsal Week January Cup din orașul Labin, din Croația, organizat în perioada 22-25 ianuarie 2026.

România, victorie spectaculoasă împotriva Groenlandei

Tricolorii au făcut spectacol în a doua repriză, după ce în prima parte a jocului au condus cu 1-0.

În urma victoriei pe care au obținut-o, elevii lui Endre Kacsó se vor duela în faza semifinalelor cu reprezentativa din Turcia.

Naționala de futsal turcă a eliminat Malta la loviturile de departajare. A fost 4-4 la finalul timpului regulamentar, scor stabilit încă din prima repriză. La penalty-uri turcii au avut nervii mai tari. Au câștigat cu 3-0.

Maroc – Scoția (17:00) și Elveția – San Marino (19:15) sunt celelalte partide din sferturi care urmează să se dispute în cursul zilei de astăzi.

Lotul ales de selecționerul Endre Kacsó:

Portari: Petrișor Toniță (United Galați), Krisztián Korodi (Sepsi SIC);

Jucători de câmp: Norbert Barbocz, Sergiu Gavrilă, Patrick Cherteș, Vlăduț Dudău (toți de la CSM Târgu Mureș), Mátyás Mathis, Szilárd Kanyó (ambii Sepsi SIC), Darius Nastai, Robert Crișan, Andrei Crăciun (toți de la United Galați), Miklós Tamás (CSM Odorheiu Secuiesc), Daniel Dinu (Luceafărul Buzău), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza / Ungaria).

