Selecționerul Endre Kacsó a stabilit lotul pentru dubla din cadrul barajului de calificare la UEFA Futsal EURO 2026 cu Ungaria, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

”Naționala de futsal a României va disputa, pe 18 și 24 septembrie, cele două partide din cadrul barajului de calificare la Campionatul European din 2026 în compania Ungariei.

Tricolorii se vor reuni astăzi, marți, 9 septembrie și vor pregăti dubla cu reprezentativa similară a Ungariei.

Programul meciurilor:

joi, 18 septembrie, ora 21:00 – Ungaria – România, Főnix Aréna, Debrecen, transmis pe Pro Arena și FRF.tv;

miercuri, 24 septembrie, ora 19:30 – România – Ungaria, Sala Polivalentă Craiova, transmis pe Pro Arena și FRF.tv.

În acest context, selecționerul Endre Kacsó a ales 14 jucători pentru meciurile decisive. 13 dintre aceștia evoluează în campionatul intern, Liga 1 Futsal Casa Pariurilor, în timp ce singurul stranier vine tocmai din campionatul Ungariei”, a precizat FRF.

Lotul ales de selecționerul Endre Kacsó pentru dubla cu Ungaria



Portari:

Petrișor Toniță (United Galați), Roberto Voin (CSM Târgu Mureș);

Jucători de câmp:

Richárd Iszlai, Mihnea Toader, Patrick Cherteș, Sergiu Gavrilă, Vlăduț Dudău (toți CSM Târgu Mureș), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei Crăciun, Robert Crișan (toți United Galați), Tamás Miklós (CSM Odorheiu Secuiesc), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza).

