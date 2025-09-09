OFICIAL FRF a anunțat lotul României pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena

FRF a anunțat lotul Rom&acirc;niei pentru barajul de foc cu Ungaria! Miza e calificarea la EURO 2026, meciurile sunt LIVE pe Pro Arena Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Dublă manșă mai mult decât interesantă pentru participarea la Campionatul European.

TAGS:
Romania - UngariaUEFA Futsal EURO 2026Daniel AraujoIstván HadnagyEndre Kacso
Din articol

Selecționerul Endre Kacsó a stabilit lotul pentru dubla din cadrul barajului de calificare la UEFA Futsal EURO 2026 cu Ungaria, informează Federația Română de Fotbal pe site-ul oficial.

”Naționala de futsal a României va disputa, pe 18 și 24 septembrie, cele două partide din cadrul barajului de calificare la Campionatul European din 2026 în compania Ungariei.

Tricolorii se vor reuni astăzi, marți, 9 septembrie și vor pregăti dubla cu reprezentativa similară a Ungariei.

Programul meciurilor:

joi, 18 septembrie, ora 21:00 – Ungaria – România, Főnix Aréna, Debrecen, transmis pe Pro Arena și FRF.tv;

miercuri, 24 septembrie, ora 19:30 – România – Ungaria, Sala Polivalentă Craiova, transmis pe Pro Arena și FRF.tv.

În acest context, selecționerul Endre Kacsó a ales 14 jucători pentru meciurile decisive. 13 dintre aceștia evoluează în campionatul intern, Liga 1 Futsal Casa Pariurilor, în timp ce singurul stranier vine tocmai din campionatul Ungariei”, a precizat FRF.

Lotul ales de selecționerul Endre Kacsó pentru dubla cu Ungaria

Portari:

Petrișor Toniță (United Galați), Roberto Voin (CSM Târgu Mureș);

Jucători de câmp:

Richárd Iszlai, Mihnea Toader, Patrick Cherteș, Sergiu Gavrilă, Vlăduț Dudău (toți CSM Târgu Mureș), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei Crăciun, Robert Crișan (toți United Galați), Tamás Miklós (CSM Odorheiu Secuiesc), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza).

Naționala de futsal a încheiat în cele mai bune 8 locuri 2 din cele 10 grupe preliminare de calificare la turneul final din Lituania, Letonia și Slovenia. Ucraina s-a clasat peste tricolori.

Cum s-a descurcat România în preliminarii

România – Germania 6-0;

România – Ucraina 0-2;

România – Cipru 6-1;

Cipru – România 3-4;

Germania – România 2-1;

Ucraina – România 3-1.

Foto: Dreamstime

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
Un bărbat plecat &icirc;n străinătate a avut un șoc c&acirc;nd s-a &icirc;ntors acasă. Toată munca lui a dispărut și &icirc;și acuză fiica de 19 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Atacantul din Superligă, gol &icirc;n preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
Atacantul din Superligă, gol în preliminarii după 40 de secunde, la prima atingere de balon! Și ce atingere!
ULTIMELE STIRI
Cei 23 de tricolori aleși de Mircea Lucescu pentru meciul naționalei cu Cipru și o veste proastă pentru suporterii Rom&acirc;niei!
Cei 23 de tricolori aleși de Mircea Lucescu pentru meciul naționalei cu Cipru și o veste proastă pentru suporterii României!
&rdquo;Negri&rdquo; și &rdquo;maimuțe&rdquo;! Scandal rasist la adresa liderului grupei &icirc;n preliminariile Campionatului Mondial din 2026
”Negri” și ”maimuțe”! Scandal rasist la adresa liderului grupei în preliminariile Campionatului Mondial din 2026
Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului
Ore decisive pentru Louis Munteanu: unde poate fi transferat starul CFR-ului
A semnat astăzi și Leon Dajaku, kosovarul din naționala Germaniei cu o mamă minunată!
A semnat astăzi și Leon Dajaku, kosovarul din naționala Germaniei cu o mamă minunată!
Transfer de top la CFR Cluj! A semnat fotbalistul de națională cu 260 de meciuri &icirc;n Ligue 1
Transfer de top la CFR Cluj! A semnat fotbalistul de națională cu 260 de meciuri în Ligue 1
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga Rom&acirc;niei sunt AICI

MERCATO VARĂ 2025 | Toate transferurile din Superliga României sunt AICI

Posibilele adversare ale Rom&acirc;niei la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO

Posibilele adversare ale României la barajul pentru CM 2026! Cu una ne-am distrat la EURO

A dat verdictul după ce s-a &icirc;nchis perioada de mercato din Superligă: &rdquo;E transferul verii&rdquo;

A dat verdictul după ce s-a închis perioada de mercato din Superligă: ”E transferul verii”

Dwayne Johnson, &icirc;n lacrimi: a explicat de ce i s-au &bdquo;topit&ldquo; mușchii

Dwayne Johnson, în lacrimi: a explicat de ce i s-au „topit“ mușchii

Dan Șucu &icirc;l lasă pe Gigi Becali cu ochii &icirc;n soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB

Dan Șucu îl lasă pe Gigi Becali cu ochii în soare! Rapid a deturnat un fundaș dorit de FCSB

Dinamo, &icirc;ncă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai t&acirc;năr jucător al echipei

Dinamo, încă un transfer anunțat astăzi! A devenit cel mai tânăr jucător al echipei

CITESTE SI
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

stirileprotv Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

stirileprotv PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

stirileprotv În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!