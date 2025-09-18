LIVE pe Pro Arena și VOYO de la ora 21:00, naționala de futsal a României joacă prima manșă a barajului cu Ungaria, miza fiind calificarea la UEFA Futsal EURO 2026.

Partida tur se joacă pe Főnix Aréna din Debrecen, în timp ce manșa decisivă va avea loc miercuri 24 septembrie, de la ora 19:30, în Sala Polivalentă din Craiova, meciul retur fiind transmis tot de Pro Arena și VOYO.

Naționala de futsal a încheiat în cele mai bune 8 locuri 2 din cele 10 grupe preliminare de calificare la turneul final din Lituania, Letonia și Slovenia. Ucraina s-a clasat peste tricolori.

”Meciul unei generații ne poate duce, după o pauză de 8 ani, la un nou turneu final. Ultima participare la întrecerea europeană ale celor mai bune naționale de futsal a avut loc în 2018, în Slovenia”, a notat FRF pe site-ul oficial.

Verii primari din naționala României care va înfrunta Ungaria în barajul de foc pentru EURO



Printre cei 14 tricolori selecționați de Endre Kacsó pentru barajul de EURO se află și doi veri primari, Mihnea Toader și Sergiu Gavrilă, coechipieri și la formația de club, CSM Târgu Mureș.

”Ultimul cantonament înainte de meciurile cu Ungaria a fost unul reușit, a fost mai mult fizic. Trebuie să ne calificăm, pentru românii care privesc acest sport”, a spus Sergiu Gavrilă, completat de vărul Mihnea Toader:

”De când eram mici și ne jucam cu mingea în curtea bunicilor ne doream să jucăm împreună atât la copii, cât și la seniori și, din fericire, am reușit să le bifăm pe ambele. Mă simt foarte bine să jucăm împreună”.

Lotul ales de selecționerul Endre Kacsó pentru dubla cu Ungaria:



Portari:

Petrișor Toniță (United Galați), Roberto Voin (CSM Târgu Mureș);

Jucători de câmp:

Richárd Iszlai, Mihnea Toader, Patrick Cherteș, Sergiu Gavrilă, Vlăduț Dudău (toți CSM Târgu Mureș), Daniel Araujo, Darius Nastai, Andrei Crăciun, Robert Crișan (toți United Galați), Tamás Miklós (CSM Odorheiu Secuiesc), Kanyó Szilárd (Sepsi SIC), István Hadnagy (Studió Futsal Nyíregyháza).

