Naţionala de futsal a României a fost învinsă de echipa Ungariei, cu scorul de 3-2 (0-0 la pauză), joi seara, la Debrecen, în prima manşă a barajului pentru calificarea la EURO 2026, meci transmis de Pro Arena și VOYO.

Golurile tricolorilor antrenați de Endre Kacso au fost reuşite de Robert Crişan (30) şi Sergiu Gavrilă (39), în timp ce pentru maghiari au înscris Rafael Henrique Da Silva ”Rafinha” (22), Baltazar Buki (32) şi Sandor Mate Hadhazi (38).

”Cedăm la limită în meciul tur al barajului de calificare la Campionatul European de futsal din 2026. Indiferent de rezultat, mergem înainte”, a postat Federația Română de Fotbal la final.

Returul decisiv pentru calificarea la EURO va avea loc miercuri 24 septembrie, în Sala Polivalentă din Craiova, de la ora 19:30, și va fi transmis în direct tot de Pro Arena și VOYO.

Campionatul European se va desfășura în perioada 21 ianuarie - 7 februarie 2026, în Lituania, Letonia şi Slovenia.

Până acum, naționala României a participat la patru turnee finale: Portugalia 2007, Croaţia 2012 (sferturi), Belgia 2014 (sferturi) şi Slovenia 2018.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

