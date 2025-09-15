VIDEO Rareș Ilie, ”mutare inteligentă” și o notă pe măsură! La trei minute după ce românul a intrat, Empoli a înscris

Rareș Ilie, &rdquo;mutare inteligentă&rdquo; și o notă pe măsură! La trei minute după ce rom&acirc;nul a intrat, Empoli a &icirc;nscris Stranieri
Cătălin Parfene
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul internațional de tineret joacă acum în Serie B.

TAGS:
Rares IlieEmpoliBohdan PopovSpeziaSerie B
Din articol

Cu Rareș Ilie (22 de ani) introdus imediat după pauză, Empoli a scos în cele din urmă un egal pe teren propriu cu Spezia, 1-1 duminică seara în etapa a treia din Serie B.

Salvatore Esposito a deschis scorul pentru oaspeți din penalty, în minutul 18, iar golul lui Empoli a venit în minutul 49, prin Bohdan Popov, un atacant ucrainean de doar 18 ani care a jucat titular.

”Mutare inteligentă”, a titrat Tuttomercatoweb despre intrarea în minutul 46 a lui Rareș Ilie, pe care l-a notat cu 7, cea mai mare notă alături de marcatorul Popov.

”Odată cu intrarea sa, Empoli are mai multe opțiuni de atac și mai multă imprevizibilitate în ultimii metri. Este mișcarea care permite azzurrilor să reechilibreze meciul”, a explicat Tuttomercatoweb prestația lui Rareș Ilie.

De altă părere însă au fost cei de la Quotidiano Sportivo: doar nota 5,5 pentru român, pentru că ”soluțiile alese nu au fost întotdeauna cele potrivite”.

Fost internațional de tineret, Rareș Ilie este încă sub contract cu OGC Nice, la care s-a transferat în iulie 2022, de la Rapid.

Echipa din Ligue 1 l-a împrumutat apoi, pe rând, la Maccabi Tel Aviv (Ligat HaAl din Israel), Lausanne-Sport (Super League din Elveția), Catanzaro (Serie B) și, din această vară, la Empoli.

Clasamentul din Serie B

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a închiriat o mașină: „A spus că zgârietura costă 400 de euro”
Polonez jignit și scuipat la aeroportul Otopeni, după ce a &icirc;nchiriat o mașină: &bdquo;A spus că zg&acirc;rietura costă 400 de euro&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
Două echipe din Anglia și Scoția &icirc;l vor pe fotbalistul rom&acirc;n din Superligă care a impresionat &icirc;n acest debut de sezon!
Două echipe din Anglia și Scoția îl vor pe fotbalistul român din Superligă care a impresionat în acest debut de sezon!
ULTIMELE STIRI
FCSB, ce debandadă: &bdquo;Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!&ldquo;
FCSB, ce debandadă: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!“
Rom&acirc;nia - Olanda se joacă ACUM, prim set pe muchie de cuțit! Meciul decisiv pentru &rdquo;tricolori&rdquo; la Campionatul Mondial
România - Olanda se joacă ACUM, prim set pe muchie de cuțit! Meciul decisiv pentru ”tricolori” la Campionatul Mondial
Ce o așteaptă pe FCSB &icirc;n Europa League: Steaua Roșie Belgrad și-a pulverizat adversara!
Ce o așteaptă pe FCSB în Europa League: Steaua Roșie Belgrad și-a pulverizat adversara!
&bdquo;Misiunea imposibilă&ldquo; a lui Olăroiu: &bdquo;Șanse de reușită? 29%&ldquo;
„Misiunea imposibilă“ a lui Olăroiu: „Șanse de reușită? 29%“
Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR
Cum să-ți distrugi propria creatură. Experimentele FCSB și CFR
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Barcelona &ndash; Valencia, un &bdquo;măcel&ldquo; fotbalistic: scor incredibil, &icirc;n La Liga

Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

C&acirc;ndva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la &bdquo;județeană&ldquo;. Debut dezastruos &icirc;n Liga a 6-a

Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a

Veți prelua naționala dacă vi se va propune? Răspunsul lui Gică Hagi

"Veți prelua naționala dacă vi se va propune?" Răspunsul lui Gică Hagi

Chivu, lovit de &bdquo;blestemul&ldquo; rom&acirc;nesc de la Inter: anunțul italienilor

Chivu, lovit de „blestemul“ românesc de la Inter: anunțul italienilor

Gigi Becali, discurs fără precedent: &bdquo;Gata! E pierdut&ldquo;. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană &icirc;n Superliga

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

CITESTE SI
Mesajul ministrului Apărării pentru piloții rom&acirc;ni care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. &rdquo;Se &icirc;nt&acirc;mplă, fie că sunteți pregătiți sau nu&rdquo;

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: &rdquo;&Icirc;i dăm tot ce trebuie&rdquo;

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!