Cu Rareș Ilie (22 de ani) introdus imediat după pauză, Empoli a scos în cele din urmă un egal pe teren propriu cu Spezia, 1-1 duminică seara în etapa a treia din Serie B. Salvatore Esposito a deschis scorul pentru oaspeți din penalty, în minutul 18, iar golul lui Empoli a venit în minutul 49, prin Bohdan Popov, un atacant ucrainean de doar 18 ani care a jucat titular.



”Mutare inteligentă”, a titrat Tuttomercatoweb despre intrarea în minutul 46 a lui Rareș Ilie, pe care l-a notat cu 7, cea mai mare notă alături de marcatorul Popov. ”Odată cu intrarea sa, Empoli are mai multe opțiuni de atac și mai multă imprevizibilitate în ultimii metri. Este mișcarea care permite azzurrilor să reechilibreze meciul”, a explicat Tuttomercatoweb prestația lui Rareș Ilie. De altă părere însă au fost cei de la Quotidiano Sportivo: doar nota 5,5 pentru român, pentru că ”soluțiile alese nu au fost întotdeauna cele potrivite”.



Fost internațional de tineret, Rareș Ilie este încă sub contract cu OGC Nice, la care s-a transferat în iulie 2022, de la Rapid. Echipa din Ligue 1 l-a împrumutat apoi, pe rând, la Maccabi Tel Aviv (Ligat HaAl din Israel), Lausanne-Sport (Super League din Elveția), Catanzaro (Serie B) și, din această vară, la Empoli.


