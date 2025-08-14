Dinamo București continuă să mizeze pe tineri și și-a întărit lotul cu trei noi jucători legitimați la LPF.



Mihnea Toader, Mario Din Licaciu și Gabriel Ungureanu vor putea evolua pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic, după ce au fost deja înregistrați oficial.



Trei „transferuri” la Dinamo



Mihnea Toader, 19 ani, fundaș central de picior drept, a crescut la Academia Dinamo și a fost testat deja de Kopic în meciuri amicale, inclusiv vara aceasta, într-un joc contra Petrolului la Săftica.



Mario Din-Licaciu, 16 ani, este portar și a evoluat în ultimele sezoane în cadrul academiei FC Argeș, iar Gabriel Ungureanu, 17 ani, completează trio-ul de tineri fotbaliști promițători.



În paralel, gruparea din Ștefan cel Mare mai are o serie de jucători împrumutați în primele două eșaloane, printre care Codruț Sandu (Corvinul), David și Alex Irimia (Metaloglobus) sau Raul Rotund (Unirea Slobozia).



Prin aceste mișcări, Dinamo își consolidează strategia de a investi în fotbaliști români tineri, cu potențial de creștere, în timp ce echipa se menține competitivă în Superliga, unde ocupă momentan locul 6.

