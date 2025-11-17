România a ratat biletele pentru turneul final prin intermediul preliminariilor tradiționale. Din fericire, ne menține în cursa calificării „plasa de siguranță“ pe care ne-am asigurat-o datorită parcursului din Nations League. Aici, am avut victorii pe linie cu Kosovo, Lituania și Cipru.

În acest moment, au fost stabilite 13 din cele 16 naționale europene, care vor ataca Mondialul pe ruta barajelor din martie 2026. Unele dintre ele, cum e și România, știu inclusiv în ce urne valorice se vor afla, la tragerea la sorți de joi, de la ora 14:00:

*Prima urnă: Italia

*Urna a doua: -

*Urna a treia: Albania, Kosovo

*Urna a patra: România, Suedia, Irlanda de Nord

*Echipe ale căror urne urmează să le aflăm: Turcia, Ucraina, Polonia, Cehia, Țara Galilor, Macedonia de Nord, Irlanda

Italia – România, meciul cel mai probabil pentru tricolori

Pornind de aici, platforma Football Meets Data a efectuat o serie de simulări, pentru a determina cele mai probabile meciuri din play-off-ul din martie. Vorbim despre primele confruntări, cele din 26 martie. Pentru că, ulterrior, învingătoarele de aici vor juca un al doilea baraj, pe 31 martie. Cele patru câștigătoare de aici vor merge la CM 2026.

Conform calculelor făcute de Football Meets Data, cel mai probabil prim meci pentru România va fi, în deplasare, în fața Italiei. Pe următoarele două locuri au ieșit confruntările Turcia – România și Ucraina – România.

De menționat că, aflată în urna a 4-a, cea destinată echipelor venite pe ruta Nations League, România e obligată să joace primul baraj, în deplasare. Dar, dacă va câștiga acest prim meci, atunci poate disputa play-off-ul decisiv acasă! Pentru că gazdele partidelor de pe 31 martie se vor stabili prin tragere la sorți.

