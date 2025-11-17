Golul lui Esmir Bajraktarevic, desemnat golul etapei din preliminariile pentru Cupa Mondială

Golul lui Esmir Bajraktarevic din meciul cu România a fost desemnat golul etapei. UEFA a făcut anunțul pe rețelele sociale.

”Esmir Bajraktarevic, un gol fabulos. Reușita lui ocupă primul loc în etapa a noua zi cu meciuri în preliminariile pentru Cupa Mondială”, a fost anunțul UEFA.

Golul lui Esmir Bajraktarevic, colegul lui Dennis Man de la PSV Eindhoven, a venit în minutul 80, când tabela de scor arăta 1-1, după ce Daniel Bîrligea deschisese scorul în minutul 17, iar Edin Dzeko egalase în minutul 49.

Atacantul a primit balonul în flancul drept, a trecut de Alex Chipciu și a șutat cu stângul din afara careului, fără șansă pentru Ionuț Radu, care a încercat în zadar să se întindă.

