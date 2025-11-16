Maghiarii au condus cu 1-0 și 2-1 și au fost aproape de a-și securiza locul la barajul pentru Cupa Mondială. Aveau nevoie de un rezultat pozitiv (adică și de un egal), dar irlandezii au dat lovitura pe Puskaks Arena în minutul 90+5 și le-au ”furat” locul la baraj vecinilor noștri.



Ungaria, OUT de la Campionatul Mondial!



Imediat după meci, presa din Ungaria a reacționat categoric. Printre altele, publicația Nemzetisport a cerut părerea publicului în legătură cu evoluția naționalei conduse de Marco Rossi.



Din Grupa F, calificată direct la Campionatul Mondial este Portugalia, care a învins-o clar pe Armenia cu 9-1 și a încheiat campania de calificare pe primul loc.



”Așa cum știți, naționala Ungariei a suferit o înfrângere cu 3-2 în fața Irlandei, cu un gol primit în ultimul minut, iar asta a decis ratarea calificării la Campionatul Mondial. Ca de obicei, le cerem cititorilor noștri să evalueze performanța echipei noastre”, a transmis publicația mai sus menționată, alături de un sondaj atașat fiecărui jucător.



Ungaria - Irlanda, moment superb dedicat lui Emeric Ienei



Înainte de startul partidei de pe Puskas Arena, crainicul a anunțat un moment de reculegere în memoria celui care a fost Emeric Ienei, fost antrenor la Steaua, fost selecționer al României, dar și fost selecționer al reprezentativei maghiare la începutul anilor '90.



După momentul de tăcere respectat cu sfințenie de toți fanii prezenți pe stadion, au urmat, după anunțul crainicului, aplauze atât din partea fanilor, cât și din partea jucătorilor ambelor tabere.

