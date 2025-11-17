Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen.
Bosniacul Kerim Alajbegovic, răscumpărat de Bayer Leverkusen pentru 6 milioane de euro
După meciul de la Zenica în care Alajbegovic a fost introdus la pauză și a centrat pentru golul de 3-1 al lui Tabakovic, Bayer Leverkusen a decis să activeze clauza de răscumpărare a extremei din Bosnia. Jucătorul născut la Koln fusese vândut în vară la RB Salzburg pentru două milioane de euro, însă "Aspirinele" au păstrat o clauză de răscumpărare în valoare de 6 milioane de euro, potrivit Bild.
În septembrie, când încă nu împlinise 18 ani, Alajbegovic devenea cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Bosniei. În primul său meci și-a trecut în cont un gol și un assist în duelul cu San Marino (6-0), iar ulterior a continuat să fie utilizat constant de selecționerul Sergaj Barbarez.
Alajbegovic este și unul dintre oamenii importanți ai lui RB Salzburg, alături de care evoluează în grupa din Europa League. Extrema a marcat 6 goluri și a oferit un assist în 21 de partide din acest sezon.
Alajbegovic a sosit în academia lui Bayer Leverkusen la vârsta de 14 ani și a evoluat la mai multe categorii de juniori. Nu a apucat să debuteze la prima echipă, iar în această vară a fost cedat în Austria pentru două milioane de euro.