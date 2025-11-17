Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

Au activat clauza imediat după Bosnia - Rom&acirc;nia: Transferul se face pentru 6 milioane de euro! Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

La scurt timp după meciul Bosnia și Herțegovina - România 3-1, în preliminariile CM 2026, germanii de la Bild au anunțat transferul unuia dintre protagoniștii de la Zenica.

TAGS:
Kerim AlajbegovicBosnia si HertegovinaRB SalzburgBayer LeverkusenEchipa Nationala
Din articol

Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei, legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen.

Bosniacul Kerim Alajbegovic, răscumpărat de Bayer Leverkusen pentru 6 milioane de euro

După meciul de la Zenica în care Alajbegovic a fost introdus la pauză și a centrat pentru golul de 3-1 al lui Tabakovic, Bayer Leverkusen a decis să activeze clauza de răscumpărare a extremei din Bosnia. Jucătorul născut la Koln fusese vândut în vară la RB Salzburg pentru două milioane de euro, însă "Aspirinele" au păstrat o clauză de răscumpărare în valoare de 6 milioane de euro, potrivit Bild.

În septembrie, când încă nu împlinise 18 ani, Alajbegovic devenea cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Bosniei. În primul său meci și-a trecut în cont un gol și un assist în duelul cu San Marino (6-0), iar ulterior a continuat să fie utilizat constant de selecționerul Sergaj Barbarez.

Alajbegovic este și unul dintre oamenii importanți ai lui RB Salzburg, alături de care evoluează în grupa din Europa League. Extrema a marcat 6 goluri și a oferit un assist în 21 de partide din acest sezon.

Alajbegovic a sosit în academia lui Bayer Leverkusen la vârsta de 14 ani și a evoluat la mai multe categorii de juniori. Nu a apucat să debuteze la prima echipă, iar în această vară a fost cedat în Austria pentru două milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Rusia, noi atacuri la granița României. Un petrolier plin cu GPL arde în dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
Rusia, noi atacuri la granița Rom&acirc;niei. Un petrolier plin cu GPL arde &icirc;n dreptul satului Plauru. Localnicii, evacuați rapid
ULTIMELE STIRI
Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: &bdquo;Ce dor mi-a fost&rdquo;
Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: „Ce dor mi-a fost”
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Rom&acirc;nia, &bdquo;carne de tun&ldquo;, final nedemn pentru Lucescu și cazul Ronaldo
E-MIL prezintă Pastila de Sport. România, „carne de tun“, final nedemn pentru Lucescu și cazul Ronaldo
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Rom&acirc;nul, propus la PSG: &bdquo;E perfect!&rdquo;
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Românul, propus la PSG: „E perfect!”
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bosnia
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru înfrângerea cu Bosnia
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș &icirc;n Bosnia - Rom&acirc;nia: &rdquo;Nu face parte din normalitate&rdquo;

Specialistul a dat verdictul după eliminarea lui Drăguș în Bosnia - România: ”Nu face parte din normalitate”

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai Rom&acirc;niei la barajul pentru Mondial!

Eliminarea Ungariei modifică lista cu posibilii adversari ai României la barajul pentru Mondial!

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Preliminarii CM 2026 | Italia - Norvegia 1-4 și Israel - Moldova 4-1! Haaland & co. se califică la CM după o demonstrație de fotbal

Vor să pice cu Rom&acirc;nia la barajul pentru Mondial: Cu tot respectul, dar nu e la fel

Vor să pice cu România la barajul pentru Mondial: "Cu tot respectul, dar nu e la fel"

Au pregătit oferta: 100.000.000&euro; pentru transferul lui Arda Guler!

Au pregătit oferta: 100.000.000€ pentru transferul lui Arda Guler!

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: &rdquo;Nu mai poate să stea&rdquo;

Gigi Becali i-a anunțat plecarea: ”Nu mai poate să stea”



Recomandarile redactiei
Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: &bdquo;Ce dor mi-a fost&rdquo;
Radu Drăgușin s-a antrenat alături de națională la Mogoșoaia: „Ce dor mi-a fost”
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru &icirc;nfr&acirc;ngerea cu Bosnia
Bulversant: pe cine a dat vina Lucescu pentru înfrângerea cu Bosnia
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Rom&acirc;nul, propus la PSG: &bdquo;E perfect!&rdquo;
Transferul carierei pentru Andrei Rațiu! Românul, propus la PSG: „E perfect!”
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
Lista jucătorilor importanți care vor vedea următoarea Cupă Mondială la televizor
Mircea Lucescu, un car de nervi la conferință: Mă tot frecați, vreți să spun că nu voi mai fi selecționer!
Mircea Lucescu, un car de nervi la conferință: "Mă tot frecați, vreți să spun că nu voi mai fi selecționer!"
Alte subiecte de interes
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată &icirc;nsă și ea &icirc;ntr-o criză profundă!
Filip Dujmovic, ex-Dinamo, a semnat cu cea mai de succes echipă a țării, aflată însă și ea într-o criză profundă!
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că &icirc;l adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Liderul croat din Bosnia i-a supărat pe americani! Acesta e acuzat că îl adăpostește pe patronul evazionist al lui Dinamo Zagreb
Antrenorul lui LASK Linz e convins &icirc;naintea dublei cu FCSB din Europa League: Asta spune multe!
Antrenorul lui LASK Linz e convins înaintea dublei cu FCSB din Europa League: "Asta spune multe!"
Eșec pentru LASK Linz &icirc;naintea meciului cu FCSB! Jerome Boateng a debutat pentru austrieci
Eșec pentru LASK Linz înaintea meciului cu FCSB! Jerome Boateng a debutat pentru austrieci
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! &rdquo;Nebunia&rdquo; pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Transfer de titlu la Bayer Leverkusen! ”Nebunia” pregătită de Xabi Alonso, pentru un alt campionat de succes
Trădarea verii &icirc;n mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
Trădarea verii în mercato? Mats Hummels, așteptat la rivala din Bundesliga după ce s-a despărțit de Borussia Dortmund
CITESTE SI
Un șofer rom&acirc;n a fost prins circul&acirc;nd cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit c&acirc;nd a fost oprit

stirileprotv Un șofer român a fost prins circulând cu o viteză de 221 km/h pe o autostradă din Austria. Ce a pățit când a fost oprit

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

&bdquo;Gravă neglijență&rdquo; a procurorului din cazul Mihaelei, t&acirc;năra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

stirileprotv „Gravă neglijență” a procurorului din cazul Mihaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, de ziua ei

Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să &icirc;i urmeze șoferii

stirileprotv Cum poți obține un tarif mai mic pentru RCA. Pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!