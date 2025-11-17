Au activat clauza imediat după Bosnia - România: "Transferul se face pentru 6 milioane de euro!"

După meciul de la Zenica în care Alajbegovic a fost introdus la pauză și a centrat pentru golul de 3-1 al lui Tabakovic, Bayer Leverkusen a decis să activeze clauza de răscumpărare a extremei din Bosnia. Jucătorul născut la Koln fusese vândut în vară la RB Salzburg pentru două milioane de euro, însă "Aspirinele" au păstrat o clauză de răscumpărare în valoare de 6 milioane de euro, potrivit Bild .

Kerim Alajbegovic (18 ani), tânărul jucător din naționala Bosniei și Herțegovinei , legitimat la RB Salzburg din această vară, va reveni de anul viitor în Bundesliga, la Bayer Leverkusen .

În septembrie, când încă nu împlinise 18 ani, Alajbegovic devenea cel mai tânăr debutant din istoria naționalei Bosniei. În primul său meci și-a trecut în cont un gol și un assist în duelul cu San Marino (6-0), iar ulterior a continuat să fie utilizat constant de selecționerul Sergaj Barbarez.



Alajbegovic este și unul dintre oamenii importanți ai lui RB Salzburg, alături de care evoluează în grupa din Europa League. Extrema a marcat 6 goluri și a oferit un assist în 21 de partide din acest sezon.

Alajbegovic a sosit în academia lui Bayer Leverkusen la vârsta de 14 ani și a evoluat la mai multe categorii de juniori. Nu a apucat să debuteze la prima echipă, iar în această vară a fost cedat în Austria pentru două milioane de euro.

