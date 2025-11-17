Minaur Baia Mare a învins duminică, pe teren propriu, formaţia daneză HH Elite, scor 33-22 (19-12), în manşa retur din turul 3 al European League şi s-a calificat în faza grupelor competiţiei. În tur, Minaur pierduse cu 21-27. România va avea trei echipe în grupe – Corona Braşov, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League
Echipele din România, în cupele europene la handbal feminin.
Principalele marcatoare ale partidei au fost Woller 7 goluri, Quintino 7, Gomes 5, Papp 5, pentru Minaur, respectiv Hein 6, Maarschalkeweerd 6, Mogensen 3, pentru Horsens.
Minaur Baia Mare a fost repartizată direct în turul 3 al European League.
Din turul 2 a început Rapid Bucureşti, care a eliminat pe Hypo Viena (32-24, 30-19), iar în turul 3 a dispus de HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).
În faza grupelor va juca direct vicecampioana Corona Braşov, meciurile fiind programate între 10 ianuarie – 22 februarie.
Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).
