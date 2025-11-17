Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League

Minaur Baia Mare a învins duminică, pe teren propriu, formaţia daneză HH Elite, scor 33-22 (19-12), în manşa retur din turul 3 al European League şi s-a calificat în faza grupelor competiţiei. În tur, Minaur pierduse cu 21-27. România va avea trei echipe în grupe – Corona Braşov, Rapid Bucureşti şi Minaur Baia Mare.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Woller 7 goluri, Quintino 7, Gomes 5, Papp 5, pentru Minaur, respectiv Hein 6, Maarschalkeweerd 6, Mogensen 3, pentru Horsens.

Minaur Baia Mare a fost repartizată direct în turul 3 al European League.

Din turul 2 a început Rapid Bucureşti, care a eliminat pe Hypo Viena (32-24, 30-19), iar în turul 3 a dispus de HSG Bensheim/Auerbach Flames (28-34, 32-21).

În faza grupelor va juca direct vicecampioana Corona Braşov, meciurile fiind programate între 10 ianuarie – 22 februarie.

Primele două clasate se vor califica în sferturi (21-29 martie), urmate de Turneul Final Four (16-17 mai).

News.ro

