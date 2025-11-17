”Tricolorii” aveau nevoie de o victorie cu Bosnia pentru a prinde locul al doilea în grupă. Miza era, de fapt, un traseu mai ușor la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial, plus șansa de a fi gazdă în primul meci, cel din semifinale.



Acum, ”tricolorii” vor ajunge la baraj prin intermediul traseului obținut din UEFA Nations League, doar că în acest caz vom întâlni adversari mai dificili. Virgil Ghiță (27 de ani), fundașul lui Hannover, este convins că România poate ajunge, oricum, la Campionatul Mondial.



Internaționalul român se gândește acum la meciul cu San Marino, ultimul rămas din campania de calificare, și crede cu tărie că România poate trece de meciurile de la baraj, chiar dacă nu va fi cap de serie.



Virgil Ghiță: ”Toți ne dorim foarte mult să mergem la Mondial”



”A fost un meci dificil. Suntem puțin dezamăgiți, dar asta nu contează. Trebuie să mergem mâine să ne facem treaba, d-asta suntem fotbaliști profesioniști. Mergem mâine cu gândul la victorie, să facem un meci cât mai bun.



Cu siguranță nu e ceea ce ne-am dorit, dar în fotbal orice e posibil. Ați văzut și voi meciurile de zilele trecute. Nu se mai pot numi surprize în ziua de azi. Fiecare echipă analizează, sunt diferiți de cum erau înainte. Mergem în martie să ne jucăm șansa și să ne ducem la Mondial.



Nu a fost ok din partea lor să se comporte așa. Nu cred că asta a fost problema. Am pierdut meciul, ne asumăm. Trebuie să mergem mai departe. Șanse sunt. Suntem o echipă foarte bună. Dacă jucăm așa cum trebuie și ne facem fiecare treaba cu siguranță vom avea rezultate pozitive. Toți ne dorim foarte mult, mai mult decât se vede sau se spune. Nu există cuvinte să exprimăm cât de mult vrem să mergem la Mondial”, a spus Ghiță, la Digi Sport.



Italia – România, meciul cel mai probabil pentru tricolori



Platforma Football Meets Data a efectuat o serie de simulări, pentru a determina cele mai probabile meciuri din play-off-ul din martie. Vorbim despre primele confruntări, cele din 26 martie. Pentru că, ulterior, învingătoarele de aici vor juca un al doilea baraj, pe 31 martie. Cele patru câștigătoare de aici vor merge la CM 2026.



Conform calculelor făcute de Football Meets Data, cel mai probabil prim meci pentru România va fi, în deplasare, în fața Italiei. Pe următoarele două locuri au ieșit confruntările Turcia – România și Ucraina – România.

