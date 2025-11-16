Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă”

Tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut partida de la Zenica, după ce intraseră în avantaj la pauză. Eliminarea din a doua parte a lui Denis Drăguș a cântărit mult, iar tricolorii nu au avut puterea să îi facă față Bosniei în zece oameni.

România s-a calificat la barajul pentru Campionatul Mondial grație locului obținut din Nations League și mai are o șansă să meargă la turneul final din SUA, Mexic și Canada.



Ce au scris ungurii după înfrângerea României



Presa din Ungaria a comentat înfrângerea naționalei României, iar ungurii au explicat că Bosnia avea nevoie de victorie pentru a-și asigura locul secund din Grupa H.

„Echipa națională de fotbal a Bosniei a învins România cu 3-1 în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale și va termina în cel mai rău caz pe locul doi.

Austria a sărbătorit o victorie cu 2-0 în Cipru, așa că Bosnia trebuia neapărat să învingă România pentru a-și păstra speranțele de a termina pe primul loc în grupă.”, a scris presa din Ungaria.