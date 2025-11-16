Ungurii nu s-au abținut după ce România a pierdut cu Bosnia: „Trebuia neapărat să învingă”

Tricolorii lui Mircea Lucescu au pierdut partida de la Zenica, după ce intraseră în avantaj la pauză. Eliminarea din a doua parte a lui Denis Drăguș a cântărit mult, iar tricolorii nu au avut puterea să îi facă față Bosniei în zece oameni.
România s-a calificat la barajul pentru Campionatul Mondial grație locului obținut din Nations League și mai are o șansă să meargă la turneul final din SUA, Mexic și Canada.
Ce au scris ungurii după înfrângerea României
Presa din Ungaria a comentat înfrângerea naționalei României, iar ungurii au explicat că Bosnia avea nevoie de victorie pentru a-și asigura locul secund din Grupa H.
„Echipa națională de fotbal a Bosniei a învins România cu 3-1 în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale și va termina în cel mai rău caz pe locul doi.
Austria a sărbătorit o victorie cu 2-0 în Cipru, așa că Bosnia trebuia neapărat să învingă România pentru a-și păstra speranțele de a termina pe primul loc în grupă.”, a scris presa din Ungaria.
Maghiarii au făcut un rezumat al celor întâmplate în partida de la Zenica, încheiată cu victoria cu 3-1 a gazdelor.
„Prima repriză a decurs însă conform planurilor românilor, oaspeții preluând conducerea în minutul 16: Valentin Mihăilă a alergat pe stânga, iar Daniel Birligea a trimis o pasă superbă peste portarul Nikola Vasilj (0–1).
România a avut mai multe ocazii de a-și mări avantajul în prima repriză, dar le-a ratat. Acest lucru și-a pus amprenta la începutul reprizei secunde, Edin Dzeko păstrând bine mingea după o pasă și apoi înscriind-o în plasă de la mică distanță, lovind piciorul unui fundaș (1–1).
În minutul 66, Mircea Lucescu l-a înlocuit pe Denis Drăguș, dar atacantul lui Trabzonspor a devenit o figură negativă în meci: două minute mai târziu, l-a lovit cu piciorul în cap pe Nikola Katic la pauză, iar Michael Oliver i-a arătat imediat cartonaș roșu.
Echipa gazdă a profitat de avantajul de jucători, în minutul 80 Esmir Bajraktarevici marcând un gol important în colțul din dreapta sus, apoi în prelungiri Haris Tabakovic a lovit bara, apoi a respins mingea în plasă. Marți, Austria și Bosnia-Herțegovina se vor lupta pentru primul loc în grupă, o remiză fiind suficientă pentru ca prima să-și păstreze conducerea.”, au scris ungurii la finalul partidei.