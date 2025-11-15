Edin Dzeko și-a băgat echipa în ședință la pauza meciului cu România. Ce le-a transmis

Bîrligea a deschis scorul în minutul 17, însă gazdele au controlat finalul meciului și au întors rezultatul.

Edin Dzeko, căpitanul Bosniei, a dezvăluit ce le-a transmis colegilor la pauză și cum a reușit echipa sa să schimbe complet fața jocului.



„A doua repriză a arătat că acești băieți au calitate. Înainte de meci mă uitam la lot, unul are 21 de ani, altul 23, 22, 24... Eu sunt puțin mai în vârstă, dar asta e viitorul naționalei. Greșelile apar, dar astfel de meciuri aduc experiență”, a spus Dzeko pentru postul bosniac BHT1.



Căpitanul Bosniei a explicat și ce s-a întâmplat în vestiar: „Prima repriză nu a fost chiar rea, dar au existat greșeli. Am ațipit puțin, însă am arătat caracter. La pauză le-am spus doar atât: Hai să ieșim și să dăm acel gol. Băieții au reușit și nu mai este nimic de adăugat. Am meritat victoria.”



Bosnia a egalat rapid, în minutul 49, după un șut deviat al lui Dzeko. Apoi, Bajraktarevic a trimis un șut superb în vinclu pentru 2-1, iar Tabakovic a închis tabela în prelungiri.



Înfrângerea de la Zenica trimite România direct la baraj, prin Liga Națiunilor. Tricolorii vor termina grupa pe locul 3, indiferent de duelul cu San Marino.



Duelurile pentru calificarea la Cupa Mondială 2026 vor fi stabilite la tragerea la sorți programată pe 20 noiembrie.

