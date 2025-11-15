GALERIE FOTO Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: ”A râs toată România de noi”

Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu: "România a râs toată România de noi"
România a condus la Zenica, dar a cedat în fața Bosniei cu 1-3 și a ratat, matematic, șansa de a ajunge la barajul de calificare la Campionatul Mondial de pe locul doi.

Miza acestui joc era uriașă pentru ”tricolori”, chiar dacă naționala nu mai avea șanse de a prinde primul loc. O calificare la baraj de pe locul doi ar fi asigurat un traseu mai ușor, plus șansa de a fi gazdă în primul meci.

Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost marcatorul României din această partidă. Atacantul de la FCSB a deschis scorul în prima repriză, dar ”tricolorii” nu și-au putut menține avantajul și au cedat la Zenica cu 3-1.

După ce a marcat, a țâșnit spre colțul terenului să se bucure alături de colegii de la națională. Cu Valentin Mihăilă, Bîrligea a celebrat ridicând brațul deasupra capului, ridiculizând momentul în care a fost eliminat în Hermannstadt - FCSB când l-a copiat batjocoritor pe Radu Petrescu, ”centralul” partidei de la Sibiu.

Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu

„Am făcut o primă repriză excepțională. S-a stricat, cred, în a doua repriză. Nu am intrat cu atitudinea corectă, acolo cred că au fost mici detalii care au făcut ca meciul să se schimbe. Mereu ai teama asta, fotbalul e foarte imprevizibil, dacă te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să-ți fure mâncarea din farfurie și cred că asta au făcut. Noi ne-am relaxat puțin.

Cred că o să fie un baraj foarte, foarte dur. O să încercăm să ajungem cât mai pregătiți acolo și să ajungem la Mondial și prin această variantă. Personal, nu mi-e frică de nimeni, vreau să joc meciurile cu mândrie. Orice adversar ar fi, nu dau înapoi.

(n.r. - despre bucuria de la gol) A fost un gol frumos. Bucuria, dacă tot a râs toată România de noi, am zis să ne bucurăm și noi. (n.r. - despre eliminarea lui Drăguș) Cred că Denis putea să ne ajute foarte mult în a doua repriză, pe lângă ce s-a întâmplat. Să spunem că nu e vina lui, în principiu, dar sunt episoade care se pot întâmpla”, a spus Daniel Bîrligea, la Digi Sport.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia

România rămâne pe locul trei Grupa H, cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.

  • 1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri
  • 2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri
  • 3. România - 10 puncte, 7 meciuri
  • 4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri
  • 5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene
Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!
Presa din Bosnia a reacționat imediat: "România a căzut. O să cadă și Austria"
S-a cerut demisia lui Mircea Lucescu după eșecul cu Bosnia: „Ne-ați lăsat goi! Și voi boi!"
Valentin Mihăilă acuză arbitrajul după eșecul cu Bosnia: „Lui Marius Marin îi curge și acum sânge"
Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: "Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci"
Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!"
Marius Lăcătuș a răbufnit după Bosnia - România
Bosnia - România 3-1! | KO și ne luăm ADIO de la locul doi!

Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA

Palatul lui Gigi Becali a căzut pradă vandalismului. Cum arată acum

Bosnia - România, de la 21:45. "Primul 11" al lui Lucescu + cine e favorită la victorie. Calculele calificării. Analiza lui Dan Chilom

Ce moment! Daniel Bîrligea l-a ridiculizat pe Radu Petrescu după ce a înscris în Bosnia - România

Mircea Lucescu a ales lotul României pentru meciul cu Bosnia! Vedetele din Superliga sunt "OUT"



Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: "Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci"
Gata, știm adversarii României din barajul pentru Cupa Mondială din 2026! Programul complet stabilit de FIFA
Eric de Oliveira îi ia apărarea lui Drăguș după cartonașul roșu din Bosnia - România: „Exagerat!"
Austriecii au „explodat" după eșecul României cu Bosnia: „Puteau să ne ajute!"
Valentin Mihăilă acuză arbitrajul după eșecul cu Bosnia: „Lui Marius Marin îi curge și acum sânge"
Mihai Rotaru acuză un plan diabolic la Sepsi - Craiova: "E revoltător și rușinos! Așa nu putem câștiga campionate"
Istvan Kovacs și Radu Petrescu, delegați în cupele europene
CFR Cluj a ajuns la un acord cu fotbalistul: "Contract pe trei ani"
Daniel Bîrligea, OUT de la CFR Cluj? Anunțul făcut de președintele clubului
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Cum a reușit un fals pilot să opereze zboruri prin Europa timp de mai mulți ani. A lucrat pentru două companii aeriene

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat" mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

Furtuna Claudia a provocat pagube în Marea Britanie: Trafic paralizat și avertismente de inundații severe. GALERIE FOTO

Filmul morţii Sarei, fetița de 2 ani sedată la o clinică din Capitală. Tatăl ei acuză că medicii au sunat prea târziu la 912

