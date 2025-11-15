Miza acestui joc era uriașă pentru ”tricolori”, chiar dacă naționala nu mai avea șanse de a prinde primul loc. O calificare la baraj de pe locul doi ar fi asigurat un traseu mai ușor, plus șansa de a fi gazdă în primul meci.



Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost marcatorul României din această partidă. Atacantul de la FCSB a deschis scorul în prima repriză, dar ”tricolorii” nu și-au putut menține avantajul și au cedat la Zenica cu 3-1.



După ce a marcat, a țâșnit spre colțul terenului să se bucure alături de colegii de la națională. Cu Valentin Mihăilă, Bîrligea a celebrat ridicând brațul deasupra capului, ridiculizând momentul în care a fost eliminat în Hermannstadt - FCSB când l-a copiat batjocoritor pe Radu Petrescu, ”centralul” partidei de la Sibiu.



Daniel Bîrligea și-a explicat gestul cu trimitere la Radu Petrescu



„Am făcut o primă repriză excepțională. S-a stricat, cred, în a doua repriză. Nu am intrat cu atitudinea corectă, acolo cred că au fost mici detalii care au făcut ca meciul să se schimbe. Mereu ai teama asta, fotbalul e foarte imprevizibil, dacă te culci un pic pe spate, adversarul încearcă să-ți fure mâncarea din farfurie și cred că asta au făcut. Noi ne-am relaxat puțin.



Cred că o să fie un baraj foarte, foarte dur. O să încercăm să ajungem cât mai pregătiți acolo și să ajungem la Mondial și prin această variantă. Personal, nu mi-e frică de nimeni, vreau să joc meciurile cu mândrie. Orice adversar ar fi, nu dau înapoi.



(n.r. - despre bucuria de la gol) A fost un gol frumos. Bucuria, dacă tot a râs toată România de noi, am zis să ne bucurăm și noi. (n.r. - despre eliminarea lui Drăguș) Cred că Denis putea să ne ajute foarte mult în a doua repriză, pe lângă ce s-a întâmplat. Să spunem că nu e vina lui, în principiu, dar sunt episoade care se pot întâmpla”, a spus Daniel Bîrligea, la Digi Sport.

