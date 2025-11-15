Cele două echipe și-au dat întâlnire la Zenica în penultima etapă din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. La capătul celor 90 de minute, bosniacii au înregistrat toate cele trei puncte, iar tricolorii au rămas fără șanse la locul doi în Grupa H.

Ianis Hagi l-a făcut praf pe Michael Oliver după Bosnia - România: ”Nu se poate așa ceva! În așa hal? Asta mi-a zis înainte de meci”

La flash-interviu, Ianis Hagi s-a arătat extrem de nemulțumit de maniera în care s-a arbitrat duelul de la Zenica. Internaționalul român a ținut să puncteze faptul că meciul trebuia să se încheie fie 11-contra-11, fie 10-la-10.

”Două reprize total diferite. O repriză făcută perfect tactic din partea mea. Ofensiv am făcut fix ce antrenasem toată săptămâna și am dat și gol. Am creat încă două-trei ocazii clare de a marca. Acolo e probabil vina noastră, puteam închide jocul. Să fie totul în mâna noastră. Nu am reușit să facem asta, apoi a doua repriză ei au început-o mult mai bine decât noi.



A venit acel dezechilibru, părerea mea e că nu e normal. Am avut un dialog cu arbitrul. Mi-a zis înainte de meci că e conștient de miza jocului. Eu m-am dus cu aceeași monedă, i-am spus că la nivelul ăsta cu miza să tratezi așa faze... Nu dai roșu nici acolo, nici acolo, dai la Denis. El a spus că nu a considerat nici galben (n.r. când Marius Marin a fost lăsat pe jos în repriza secundă), când a văzut că Marius are capul plin de sânge cumva e de galben. A zis că VAR-ul a verificat și degeaba. Mi-a spus că nu poate să întoarcă decizia, că e sigur că nu e galben. Cumva, mă așteptam, că și la noi dacă se întâmplă o fază de genul să o trateze la fel. Iar la Denis roșu direct. I-am spus că nu poate să dezechilibreze un meci în halul ăsta. Ne jucăm și cariera noastră. Mergi la Mondial o dată la patru ani. S-a dezechilibrat. În primul meci din martie au fost două decizii împotriva noastră. Ok, înțeleg, dar când iei o decizie împotriva noastră în halul ăsta și în partea cealaltă trebuie luată la fel. Nu poți să dezechilibrezi meciul. A zis că așa gestionează el fazele.



Presiunea e normală. Ce s-a strigat din tribună nu e normal. S-a început acel protocol, au fost avertizați, arbitrul mi-a transmis, dar din păcate din tribune s-a strigat până la finalul meciului 'țiganii, țiganii'.



Am avut meciul în mână în prima repriză, acolo trebuia să închidem. Să dăm golul doi și golul trei. Era normal să aibă cele 10 minute unde să vină cu centrări, au marcat, dar, apoi, jocul se echilibrase, și ei și noi aveam șansa noastră. Trebuia să se termine 10 la 10 sau 11 la 11.



Ne-am câștigat dreptul să jucăm acest baraj și vrem să mergem cu toate puterile spre barajul din martie”, a spus Ianis Hagi la Digi Sport.

America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri

Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.

Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

