Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 53 de Ferdi Kadioglu, fotbalistul lui Brighton, care a profitat de o neatenție în defensiva noastră și a punctat din poziție ideală. De partea cealaltă, România a avut o bară prin Nicolae Stanciu, dar nu a reușit să egaleze până la final.

Imediat după meci, Nemzeti Sport, renumita publicație maghiară, a publicat o cronică amplă a partidei de la Istanbul. Rezultatul nu-i surprinde pe maghiari, care au scos în evidență că turcii au controlat jocul.

Presa maghiară nu a rămas datoare, după ce România a ratat calificarea la Mondial

„Meciul, desfășurat pe stadionul Beșiktaș din Istanbul, a început într-un ritm alert, dar ambele echipe au făcut multe greșeli, așa că nu a fost deloc plăcut - însă au existat multe faulturi minore care nu au fost acordate de arbitru. Nu a fost o surpriză faptul că, după primele 45 de minute, scorul a fost de 0-0, iar ceea ce a fost și mai rău, golul nu a fost cu adevărat în joc pentru niciuna dintre echipe.

Turcii au contracarat rapid acest lucru în repriza secundă, deoarece în minutul 53, Ferdi Kadioglu a transformat o viziune strălucită a lui Arda Guler, aflat în mare formă, într-un gol de nicăieri. Turcii au continuat să-și mențină avantajul și, atunci când a fost necesar, au jucat timp. Românii au fost cel mai aproape de egalare în minutul 77, dar bara porții a ajutat echipa gazdă.

Turcia și-a menținut avantajul și va înfrunta câștigătoarea meciului Slovacia-Kosovo pentru un loc la Cupa Mondială”, a scris Nemzeti Sport.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Echipele utilizate:

Turcia: Cakir – Mert Muldur, Akaydin, Bardakci, Ferdi Kadioglu – Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Can Kahveci 90') – Bariş Yilmaz (Kokcu 78'), Arda Guler (Kabak 90'), Kenan Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella

România: I. Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin (Fl. Tănase 66'), V. Dragomir – Man, I. Hagi (Stanciu 71'), Mihăilă (Baiaram 88') – Bîrligea (Miculescu 88'). Selecționer: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Irfan Can Kahveci 90+2', Akturkoglu 90+3' / Dragomir 18'

Arbitri: Francois Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni – Benoit Bastien

Arbitri VAR: Willy Delajod – Jerome Brisard (toţi din Franţa)