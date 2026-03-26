Turcia a deschis scorul în minutul 53 al meciului cu România. Fundașul stânga Ferdi Kadioglu a punctat din careu, printre picioarele lui Ionuț Radu, după o pasă lungă de mare calitate livrată de Arda Guler.
Arda Guler, sclipire de geniu contra României
Tricolorii reușiseră o primă repriză bună împotriva turcilor. Elevii lui Mircea Lucescu au alergat mult, au închis spațiile și nu le-au lăsat vreo ocazie majoră gazdelor.
Tricolorii au început la fel și a doua repriză, însă Turcia a profitat de prima greșeală majoră din apărarea României. Kadioglu s-a desprins din marcaj foarte ușor în zonă centrală.
Echipele de start din Turcia - România
- Turcia (4-2-3-1): Cakir - Muldur, Akaydin, Bardacki, Kadioglu - Yuksek, Calhanoglu (cpt.) - B. Yilmaz, Guler, Yildiz - Akturkoglu
- Rezerve: Gunok, Bayindir - Karazor, Elmali, Ozcan, Kocku, Gul, Kabak, Kahveci, Aydin, Akgun, Ayhan
- Selecționer: Vincenzo Montella
- România (4-3-3): Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - R. Marin, Hagi (cpt.), Vl. Dragomir - Man, Bîrligea, Mihăilă
- Rezerve: Aioani, L. Popescu - Coubiș, Ghiță, Screciu, Dobre, Baiaram, Stanciu, Miculescu, Tănase, M. Coman, Sorescu
- Selecționer: Mircea Lucescu