Turcia – România (1-0) a pus capăt visului nostru de calificare, la Cupa Mondială. Încă o dată! Așadar, trebuie să așteptăm CM 2030, ca să vedem dacă putem sparge acest veritabil „blestem“, care a început să ne urmărească după un gest bizar.

Acum, după eșecul de la Istanbul, regretele sunt imense. Pentru că, deși s-a tot vorbit despre marea echipă a turcilor, selecționata pregătită de Vincenzo Montella chiar n-a arată ceva ieșit din comun. Fix asta a remarcat și site-ul UEFA, în cronica meciului.

„A fost un meci în care România a jucat defensiv, iar Turcia s-a chinuit să-și facă ocazii de gol. Asta până când pasa excelentă a lui Arda Güler l-a găsit pe Ferdi Kadıoğlu, iar acesta a deschis scorul, la începutul părții secunde. Au urmat ocazii la ambele porți, însă nicio echipă n-a putut profita de ele. Așadar, acel moment de calitate pură a făcut diferența, iar Turcia a făcut încă un pas spre îndeplinirea visului de calificare la Mondiale“, a scris UEFA.