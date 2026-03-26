Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 53 de Ferdi Kadioglu, fotbalistul lui Brighton, care a profitat de o neatenție în defensiva noastră și a punctat din poziție ideală. De partea cealaltă, România a avut o bară prin Nicolae Stanciu, dar nu a reușit să egaleze până la final.

Abătut la flash-interviu, Nicolae Stanciu (32 de ani) și-a găsit cu greu cuvintele și a recunoscut că echipa Turciei a fost net superioară în această partidă.

Nicolae Stanciu, ultimul meci la echipa națională?!

Întrebat despre viitorul său la echipa națională, căpitanul României a ezitat să răspundă, scuzându-se că nu vrea să dezbată acest subiect ”la cald”.

”S-a pierdut calificarea, mai multe nu am ce să spun. Cred că pentru oricine e destul de greu să privească un meci de pe margine, am avut emoții mai mari decât cei din teren. A fost un meci dificil, știam că ne așteaptă acest lucru. Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, s-o spunem pe cea dreaptă. Mai multe, nu am ce să vă zic.

Eram sigur că va intra, n-a fost să fie, din păcate am pierdut, ne pare rău pentru noi, pentru țara noastră. Mai trece un Mondial și România nu-i acolo.

(n.r. - Cum se vede naționala pentru tine?) Nu știu! Suntem la zece minute după meci, nu pot să răspund la această întrebare”, a spus Nicolae Stanciu, la flash-interviu, la Digi Sport.

România și-a luat adio de la CM 2026

Naţionala României a ratat şansa de a ajunge la Cupa Mondială în această vară, fiind învinsă joi seară de Turcia, la Istanbul, cu scorul de 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va înfrunta în finala play-off-ului câştigătoarea meciului Slovacia – Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu învinsa din partida de la Bratislava.

Echipele utilizate:

Turcia: Cakir – Mert Muldur, Akaydin, Bardakci, Ferdi Kadioglu – Yuksek, Hakan Calhanoglu (Irfan Can Kahveci 90') – Bariş Yilmaz (Kokcu 78'), Arda Guler (Kabak 90'), Kenan Yildiz – Akturkoglu. Selecționer: Vincenzo Montella

România: I. Radu – Raţiu, Drăguşin, Burcă, Bancu – R. Marin (Fl. Tănase 66'), V. Dragomir – Man, I. Hagi (Stanciu 71'), Mihăilă (Baiaram 88') – Bîrligea (Miculescu 88'). Selecționer: Mircea Lucescu

Cartonaşe galbene: Irfan Can Kahveci 90+2', Akturkoglu 90+3' / Dragomir 18'

Arbitri: Francois Letexier – Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni – Benoit Bastien

Arbitri VAR: Willy Delajod – Jerome Brisard (toţi din Franţa)