Hakan Calhanoglu, lecție uriașă de fair-play după Turcia - România

La finalul meciului, căpitanul Hakan Calhanoglu a avut un discurs superb. Mijlocașul de la Inter a spus că actuala naționala a Turciei a fost construită de Mircea Lucescu. "Il Luce" a condus Turcia între 2017 și 2019.

"Ne simțim bine. Înaintea meciului știam că avem două finale în drumul spre calificare, ne bucurăm că am trecut de acest joc. Acum urmează finala cea mare și sperăm că ne putem îndeplini visul așteptat de 24 de ani. Oamenilor, România are o echipă bună!

Mircea Lucescu a clădit această naționala a Turciei! Îi doresc tot binele din lume, îi datorez multe lucruri. Echipa națională a României e foarte bună, le doresc baftă pe viitor. Ăsta e fotbalul, cineva câștigă și cineva pierde.

Lui Mircea Lucescu i-am spus 'Mulțumesc' pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru că a pus bazele acestei naționale a Turciei. Lucescu este în inimile noastre.

Am vorbit cu Cristi Chivu înainte de meci, e normal. M-a întrebat cum mă simt, e un om special pentru mine. Când am fost accidentat, eram cu moralul la pământ, iar Chivu m-a ajutat foarte mult să îmi revin", a declarat Hakan Calhanoglu, după meciul de la Istanbul.

După victoria cu România, Turcia merge la barajul decisiv de calificare la Mondiale, pe 31 martie, cu învingătoarea meciului Slovacia - Kosovo.

România va juca și ea pe 31 martie, împotriva echipei învinse. Dar meciul nu mai are nicio miză pentru tricolori.