Un „tricolor” se pregateste pentru Serie A: „Poate facem din nou Brescia Romena, asa cum era cu Hagi si Lucescu”

Un titular al echipei nationale viseaza la Brescia Romena, varianta 2020.

Ionut Nedelcearu a avut o oferta concreta de la Brescia si spera ca echipa sa nu retrogradeze la finalul acestui sezon, pentru a juca din vara in Serie A, poate chiar alaturi de alti fotbalisti romani.

„Am vorbit in aceasta perioada si cu baietii de la Dinamo, dar si cu cei de la echipa nationala. Am discutat si cu domnul Radoi, in iarna, cand eram in pregatire. Dar atunci nu se intamplase nimic cu acest virus, vorbeam doar de starea fizica, de pregatire, de sanatate. Ne gandeam la baraj si voia sa stie cu decurge pregatirea la mine. Am vazut mai multe pareri ca voi fi ‚stalp al apararii’ cu domnul Radoi, pentru ca ma stie de la tineret, dar la nationala Romaniei e greu sa spui ca vei fi om de baza, mai ales cum sunt eu tanar. La nationala merita sa joace cei mai in forma jucatori si exista mereu variante. Eu imi doresc sa fiu selectionat, incerc sa ma mentin sanatos si in forma.

Am avut o oferta concreta din Italia, de la Brescia. Au trimis oferta, dar Ufa nu a acceptat, nu a vrut sa ma lase. Au spus ca vor sa mai stau alaturi de ei pana in vara si atunci ma vor vinde. Nu stiu daca sunt pregatit pentru campionatul Italiei, pentru ca nu imi dau seama care este nivelul antrenamentelor si meciurilor. Pana nu esti acolo, ca sa simti pe propria piele nu poti sa iti dai seama. Dar nici cand am plecat in Rusia nu eram pregatit, poate ca trebuia sa mai stau la Dinamo. Mergand acolo, am putut sa cresc si sa ma adaptez din mers, totul tine de adaptare. Depinde foarte mult de cum te pregatesti, cat de serios esti. In campioanatele puternice, cum e Serie A, nu cred ca rezisti prea mult, daca nu esti serios 100%.

Sper sa ajung in Italia si poate facem din nou Brescia Romena, asa acum era in anii ’90, pe vremea lui Hagi, Sabau, Raducioiu, Mateut, Lupu si Mircea Lucescu. Dar in Serie A, pentru ca echipa e acum pe ultimul loc in campionat. Pot ramane inca un sezon in prima liga, pentru ca am vazut ca oficialii vor sa nu retrogradeze nicio echipa in acest an, dupa problema cu coronavirusul”, a declarat Nedelcearu pentru Sport.ro.