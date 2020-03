Ionut Radu, piesa de schimb pentru Inter! Italienii renunta la portarul roman si ii aduc inlocuitor din Serie A

Inter Milano este pregatita sa renunte la serviciile lui Ionut Radu pentru a aduce un alt portar.

Ionut Radu (22 de ani) va fi folosit ca piesa de schimb de Inter pentru transferul lui Juan Musso (25 de ani) de la Udinese, anunta cei de la sempreinter.com.

Udinese cere in schimbul lui Musso 20 de milioane de euro, iar Conte ar vrea sa il includa in tranzactie pe Ionut Radu.

"Nerazzurrii" sunt in continuare in cautarea unei solutii pentru a-l inlocui pe Samir Handanovic, care implineste 36 de ani in iulie.

Radu este in prezent imprumutat la Parma, unde nu a prins niciun minut in poarta.