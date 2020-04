Prima echipa care ameninta ca se retrage din Serie A! "Sezonul nu mai are niciun sens, e nebunie curata! Oamenii morti sunt trasportati cu camioanele aici"

Brescia spune ca nu se va prezenta care sezonul va fi reluat.

Massimo Cellino, patronul ultimei clasate din Serie A, a anuntat ca echipa sa nu va lua parte la meciuri, in eventualitatea in care sezonul se va relua, informeaza Gazzetta dello Sport.

"Sezonul asta nu mai are niciun sens. Ne-am oprit, nicio echipa nu se va reintoarce ca inainte, jocurile vor avea loc cu tribunele goale, in plus, exista riscul accidentarilor pentru jucatori. Pentru mine, sa revenim sezonul aceste este nebunie curata.

Daca ne forteaza sa jucam, mai bine pierdem cu 3-0 din respect pentru locuitorii din Brescia si cei dragi lor care nu mai sunt. Oamenii morti sunt transportati cu camioanele aici", a spus Massimo Cellino.

Regiunea Brescia este a treia cea mai afectata din Italia din cauza coronavirusului, cu peste 8500 de cazuri si peste 1300 de decese.