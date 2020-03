"Sa fim realisti, nu vom mai putea juca in acest an!" Presedintele unui club din Serie A distruge orice speranta de a se relua sezonul

Presedintele unui club din Serie A nu mai crede ca acest sezon poate fi incheiat.

Massimo Cellino, presedintele Bresciei, este de parere ca acest sezon nu mai are nicio sansa de a fi reluat, fiind mult mai importanta sanatatea omenirii. Cellino a facut o ironie la aresa proprietarului de la Lazio si a spus ca titlul si Cupa sa ii fie date lui, daca tot si le doreste atat de tare:

"Cum putem relua sezonul? Ma gandesc la urmatorul si doar atat. Cupa Italiei si campionatul...daca Lotito (n.r. proprietarul lui Lazio) le doreste, le poate avea. Este convins ca echipa sa este imbatabila, asa ca lasati-l sa-si pastreze aceasta credinta.

Cum putem sa vorbim despre titlul din Serie A cand avem o pandemie la usa noastra? Nu m-ar putea interesa mai putin de atat fotbalul in acest moment.

Primesc continuu stiri de la Brescia si este pur si simplu incredibil. Acesti oameni au parinti, rude, prieteni care mor in fiecare zi si totusi sufera groaznic in tacere. Viata vine prima. Nu putem juca din nou in acest sezon. Unii nu isi dau seama inca ce se intampla, iar acesti oameni sunt mai rai decat virusul. Nu cred in minuni, am incetat sa mai fac asta cu mult timp in urma, asa ca haideti sa apasam butonul de resetare. Nu ne putem gandi cand vom relua sezonul, ci doar daca vom supravietui. Fiti realisti, oameni! Aceasta este o pandemie", a spus Cellino pentru Corriere dello Sport.